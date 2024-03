Aquest és un apunt operatiu, que estic editant perquè em permeti localitzar més ràpidament apunts publicats anteriorment al blog, ‘Club 7 Cinema’, sobre les pel·lícules, els mateixos cineastes o les seves circumstàncies. L’aniré completant sobre la marxa i, per tant, serà d’una actualització continuada. A dia 08.03.2024, només hi he posat una petita part d’enllaços: de mica en mica, ho aniré enllestint.

Ali ABASSI: | “Holy Spider”, d’Ali Abassi: fitxa i comentari | Altres veus: “Holy Spider”, d’Ali Abbasi |

Hany ABU-ASSAD: | Altres veus: “Omar”, de Hany Abu-Assad |

Ben AFFLECK: | Comentari: “Argo”, de Ben Affleck |

Óscar AIBAR: | Comentari: “El bosc”, d’ Óscar Aibar |

Chantal AKERMAN: | “Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles”, de Chantal Akerman: fitxa i comentari |

Mounia AKL: | Fitxa i comentari: “Costa Brava, Líban”, de Mounia Akl |

Woody ALLEN: | Comentari: “A Roma amb amor”, de Woody Allen | Altres veus: “Màgia a la llum de la lluna”, de Woody Allen | Comentari: “Blue Jasmine”, de Woody Allen | Altres veus: “Irrational man”, de Woody Allen | Fitxa i comentari: “Golpe de suerte” / “Coup de chance”, de Woody Allen | Altres veus: “Golpe de suerte” / “Coup de chance”, de Woody Allen |

Pedro ALMODÓVAR: | Comentari a cop calent: “Els amants passatgers”, de Pedro Almodóvar | Comentari. “Els amants passatgers”, de Pedro Almodóvar | Comentari: “Julieta”, de Pedro Almodóvar | Fitxa i comentari: “Madres paralelas”, de Pedro Almodóvar | “Extraña forma de vida”, de Pedro Almodóvar: fitxa i comentari |

Lisandro ALONSO: | Altres veus: “Xauxa”, de Lisandro Alonso |

Jean-Pierre AMÉRIS: | Altres veus: “Marie Heurtin”, de Jean-Pierre Améris |

Jossein AMINI: | Fitxa: “Les dues cares de gener”, de Hossein Amini | Altres veus: “Les dues cares de gener”, de Hossein Amini |

Paul Thomas ANDERSON: | Comentari: “El mestre”, de Paul Thomas Anderson | “Vici inherent”, de Paul Thomas Anderson (Fitxa) | Comentari: “Vici inherent”, de Paul Thomas Anderson | Altres veus: “Vici inherent”, de Paul Thomas Anderson | Fitxa i comentari: “Licorice pizza”, de Paul Thomas Anderson |

Wes ANDERSON: | Wes Anderson: amb veu pròpia, nominat a l”Oscar, distribuït per “majors”, reclamat pels grans festivals | Altres veus: “El Gran Hotel Budapest”, de Wes Anderson | Fitxa i comentari: “La crónica francesa”, de Wes Anderson | Altres veus: “Asteroid City”, de Wes Anderson |



Denys ARCAND: | Fitxa: “La caiguda de l’imperi americà”, de Denys Arcand |

Nikolaj ARCEL: | Altres veus: “La terra promesa”, de Nikolaj Arcel |

Darren ARONOFSKY: | Altres veus: “Noè”, de Darren Aronofsky | “La ballena” / “The Whale”, de Darren Aronofsky: fitxa i comentari | Àngel Quintana: ‘què és avui el treball d’un actor?’ (a partir de Brendan Fraser a “La ballena”) | Altres veus: “La ballena” / “The Whale”, de Darren Aronofsky |

Olivier ASSAYAS: | Altres veus: “Sils Maria”, d’Olivier Assayas |

Ari ASTER: | Altres veus: “Beau tiene miedo”, d’Ari Aster |

Emily ATEF: | Altres veus: “Algun dia ens ho explicarem tot”, d’Emily Atef | Altres veus: “Más que nunca” / “Plus que jamais”, d’Emily Atef |

Jacques AUDRIARD: | Comentari: “Rovell i os”, de Jacques Audriard | Altres veus: “Dheepan”, de Jacques Audriard | Fitxa: “Els germans Sisters”, de Jacques Audriard | Comentari: “Els germans Sisters”, de Jacques Audriard | Fitxa i comentari: “París, distrito 13” / “Les Olympiades”, de Jacques Audriard |

Lila AVILÉS: | Altres veus: “Tótem“, de Lila Avilés |

Jon S. BAIRD: | Fitxa: “Stan & Ollie”, de Jon S. Baird | Comentari: “Stan & Ollie”, de Jon S. Baird |

Colm BAIRÉAD: | Altres veus: “An Cailín Ciúin” / “The Quiet Girl”, de Colm Bairéad |

Sean BAKER: | Fitxa i comentari: “Red Rocket”, de Sean Baker |

Neus BALLÚS: | Fitxa i comentari: “Sis dies corrents”, de Neus Ballús |

Philip BARANTINI: | Fitxa i comentari: “Boiling Point”, de Philip Barantini |

Antoine BARRAUD: | Fitxa i comentari: “Madeleine Collins”, d’Antoine Barraud |

Marcel BARRENA: | Fitxa i comentari: “Mediterráneo”, de Marcel Barrena |

Noah BAUMBACH: | D’alguns autors i les seves pel·lícules | Altres veus: “Frances Ha”, de Noah Baumbach | Fitxa i comentari: “Ruido de fondo” / “White Noise” |

Juan A. BAYONA: | Altres veus: “La sociedad de la nieve”, de J. A. Bayona |

Marco BELLOCCHIO: | “Exterior nit”, de Marco Bellocchio: fitxa i comentari | Arriba “Exterior nit”, de Marco Bellochio (Altres veus) | Altres veus: “El rapto” / “L’Enlèvement” / “Rapito”, de Marco Bellocchio |

Kaouter BEN HANIA: | Altres veus: “Las cuatro hijas” / “Les filles d’Olfa”, de Kaouther Ben Hania |

Ned BENSON: | Altres veus: “La desaparició d’Eleanor Rigby”, de Ned Benson |

Edward BERGER: | “Res de nou a l’oest”, d’Edward Berger: fitxa i comentari |

Pablo BERGER: | Altres veus: “Robot dreams”, de Pablo Berger |

Bernardo BERTOLUCCI: | Comentari:”Jo i tu”, de Bernardo Bertolucci |

Luc BESSON: | Altres veus: “Lucy”, de Luc Besson |

Mariano BIASIN: | “Sublime”, de Mariano Biasin: fitxa i comentari |

Kathryn BIGELOW: | Comentari: “Operació Zero Dark Thirty”, de Kathryn Bigelow |

Miguel Ángel BLANCA: | “Magaluf Ghost Town”, de Miguel Ángel Blanca: Fitxa i comentari |

Icíar BOLLAÍN: | Fitxa i comentari: “Maixabel”, d’Icíar Bollaín |

BOONG Joon-Ho: | Comentari: Per què no em convenç “Paràsits”? |

Rachid BOUCHAREB: | Rachid Bouchareb, entre les arrels africano-musulmanes i Occident |

Gilles BOURDOS: | Comentari: “Renoir”, de Gilles Bourdos |

Leyla BOUZID: | “Una història d’amor i desig”, de Leyla Bouzid: fitxa i comentari |

Danny BOYLE: | Comentari: “Steve Jobs”, de Danny Boyle |

Kenneth BRANAGH: | Fitxa i comentari: “Belfast”, de Kenneth Branagh |

Álvaro BRECHNER: | Altres veus: “Kaplan”, d’Álvaro Brechner |

Valeria BRUNI-TEDESCHI: | Valeria Bruni-Tedeschi: dona sensible, de nissaga italiana rica, que torna a parlar des de la ficció cinematogràfica | Altres veus: “Un castell a Itàlia”, de Valeria Bruni-Tedeschi | Altres veus: “La gran juventud” / “Les Amandiers”, de Valeria Bruni Tedeschi |

Thomas CAILLEY: | Altres veus: “El reino animal” / “Le règne animal”, de Thomas Cailley |

Pau CALPE RUFAT: | Fitxa i comentari: “Tros”, de Pau Calpe Rufat |

Jaione CAMBORDA: | Altres veus: “O corno”, de Jaione Camborda |

Sergi CAMERON: | Altres veus: “Bugarach”, de Salvador Sunyer, Ventura Durall i Sergi Cameron |

Jane CAMPION: | Fitxa i comentari: “El poder del perro”, de Jane Campion |

Leos CARAX: | Comentari: De “Holy Motors”, la gran triomfadora de Sitges 2012 | Fitxa i comentari: “Annette”, de Leos Carax |

John CARNEY: | Fitxa: “Begin Again”, de John Carney |

Emmanuel CARRÈRE: | “En un moll de Normandia”, d’Emmanuel Carrère: fitxa i comentari | Altres veus: “En un moll de Normadia”, d’Emmanuel Carrère |

Nick CAVE: | Altres veus: “20.000 dies a la Terra”, amb Nick Cave |

Joseph CEDAR: | Comentari: “Nota a peu de pàgina”, de Joseph Cedar |

Nuri Bilge CEYLAN: | Comentari: “Hi havia una vegada a l’Anatòlia”, de Nuri Bilge Ceylan | Comentari: “Somni d’hivern”, de Nuri Bilge Ceylan | Altres veus: “Somni d’hivern”, de Nuri Bilge Ceylan | Fitxa: “La perera salvatge”, de Nuri Bilge Ceylan |

JC CHANDOR: | Comentari: “Tot està perdut”, de J.C.Chandor | “Un any més violent”, de JC Chandor (Fitxa) | Comentari: “Un any més violent”, de JC Chandor |

Damien CHAZELLE: | Comentari: “Whiplash”, l’excel·lència i la competitivitat al nostre món | Altres veus: “Whiplash”, de Damien Chazelle | “Babylon”, de Damien Chazelle: fitxa i comentari | Altres veus: “Babylon”, de Damien Chazelle |

Derek CIANFRANCE: | Comentari: “The Place Beyond The Pines”, de Derek Cianfrance |

Laura CITARELLA: | Altres veus: “Trenque Lauquen”, de Laura Citarella |

Héctor CLARAMUNT: | Fitxa i comentari: “Escape Room: la pel·lícula”, d’Héctor Claramunt |

Philippe CLAUDEL: | Altres veus: “Abans que arribi l’hivern”, de Philippe Claudel |

George CLOONEY: | George Clooney, l’esportista i estrella del cinema, director de prestigi | Altres veus: “The Monuments Men”, de George Clooney |

Ethan COEN: | Comentari: “Inside Llewyn Davis”, dels germans Coen |

Joel COEN: | Comentari: “Inside Llewyn Davis”, dels germans Coen |

Isabel COIXET: | Altres veus: “El sostre groc”, d’Isabel Coixet |

Francis Ford COPPOLA: | (“Twixt“), Francis Ford Coppola 2.0 |

Gia COPPOLA: | Fitxa i comentari: “Popular/Mainstream”, de Gia Coppola |

Sofia COPPOLA: | Comentari: “The Bling Ring”, de Sofia Coppola | Fitxa i comentari: “Priscilla”, de Sofia Coppola | Altres veus: “Priscilla”, de Sofia Coppola |

Anton CORBIJN: | Altres veus: “Life”, d’Anton Corbijn |

Destin CRETTON: | Altres veus: “Les vides de Grace”, de Destin Cretton |

Brandon CRONENBERG: | Comentari: D’ “Antiviral”, doblement premiada a Sitges 2012 |

David CRONENBERG: | Comentari: “Cosmòpolis”, de David Cronenberg | Comentari: “Maps to the stars”, un film estimbat | Altres veus: “Maps to the stars”, de David Cronenberg | Fitxa i comentari: “Crims del futur”, de David Cronenberg |

Alfonso CUARÓN: | Comentari: “Gravity”, d’Alfonso Cuarón |

Ilker ÇATAK: | Fitxa i comentari: “Sala de profesores” / “La salle des profs” / “Das Lehrerzimmer”, d’ İlker Çatak | Altres veus: “Sala de profesores” / “La salle des profs” / “Das Lehrerzimmer”, d’ İlker Çatak |

Lee DANIELS: | Comentari: “The Paperboy”, de Lee Daniels |

Jean-Pierre i Luc DARDENNE: | Altres veus: “Dos dies, una nit”, dels germans Dardenne | “Tori y Lokita”, dels germans Dardenne: fitxa i comentari | Altres veus: “Tori y Lokita”, dels germans Dardenne |

Terence DAVIES: | Altres veus: “The Deep Blue Sea”, de Terence Davies | Fitxa i comentari: “Benediction”, de Terence Davies | En la mort de Terence Davies |

R. DEL CARMEN: | “Del revès”, de Pete Docter i R. Del Carmen (fitxa) | Altres veus: “Del revès”, de Pete Docter i R. Del Carmen |

Yann DEMANGE: | Altres veus: “’71”, de Yann Demange |

Claire DENIS: | Claire Denis: molt de cinema no prou conegut per aquests rodals | Fitxa: “High Life”, de Claire Denis | Comentari: “High Life”, de Claire Denis | Fitxa i comentari: “Un sol interior”, de Claire Denis |

Arnaud DESPLECHIN: | Comentari: “Jimmy P.”, d’Arnaud Desplechin | Altres veus: “Jimmy P.”, d’Arnaud Desplechin | Altres veus: “Assumptes familiars” / “Frère et soeur”, d’Arnaud Desplechin |

Alice DIOP: | Altres veus: “Saint Omer. El poble contra Laurence Coly”, d’Alice Diop |

Audrey DIWAN: | Fitxa i comentari: “El acontecimiento” / “L’événement”, d’Audrey Diwan |

Lucas DHONT: | (Fitxa i comentari:) “Close”: l’emoció la carrega… el cor | Altres veus: “Close”, de Lukas Dhont |

Yi’nan DIAO: | Altres veus: “Carbó negre, gel prim”, de Yi’nan Diao |

Pete DOCTER: | “Del revès”, de Pete Docter i R. Del Carmen (fitxa) | Altres veus: “Del revès”, de Pete Docter i R. Del Carmen |

Xavier DOLAN: | Tot descobrint Xavier Dolan | Comentari: “Laurence Anyways”, de Xavier Dolan | Comentari: “Mommy”, de Xavier Dolan | Altres veus: “Mommy”, de Xavier Dolan | Fitxa i comentari: “The death and life of John F. Donovan”, de Xavier Dolan | En l’adéu (?) de Xavier Dolan | Un ‘retirat’ Xavier Dolan presidirà el Jurat d’Un Certain Regard a Canes 2024 |

Andrew DOMINIK: | Fitxa i comentari: “Blonde”, d’Andrew Dominik |

Bruno DUMONT: | Fitxa i comentari: “France”, de Bruno Dumont |

Ventura DURALL: | Altres veus: “Bugarach”, de Salvador Sunyer, Ventura Durall i Sergi Cameron |

Clint EASTWOOD: | Fitxa: “Franctirador americà”, de Clint Eastwood | Comentari: “Franctirador americà”, de Clint Eastwood | Fitxa i comentari: “Sully”, de Clint Eastwood |

Robert EGGERS: | Fitxa i comentari: “L’home del Nord”, de Robert Eggers |

Ronit ELKABETZ: | Altres veus: “Gett-El procés de Viviane Amsalem”, de Ronit i Shlomi Elkabetz |

Shlomi ELKABETZ: | Altres veus: “Gett-El procés de Viviane Amsalem”, de Ronit i Shlomi Elkabetz |

Víctor ERICE: | Altres veus: “Cerrar los ojos”, de Víctor Erice |

Annie ERNAUX: | Altres veus: “Els anys Super 8”, d’Annie Ernaux i David Ernaux-Briot |

David ERNAUX-BRIOT: | Altres veus: “Els anys Super 8”, d’Annie Ernaux i David Ernaux-Briot |

Amat ESCALANTE: | Amat Escalante, el mexicà nascut a Barcelona que debuta a la competició de Canes | Comentari: “Heli”, d’Amat Escalante |

Asghar FARHADI: | Comentari: “A propòsit d’Elly” (Asghar Farhadi, 2009) | Comentari: “Nader i Simin: una separació”, d’ Asghar Farhadi | Comentari: “El passat”, d’Asghar Farhadi | Fitxa i comentari: “Un heroi”, d’Asghar Farhadi |

Emmerald FENNELL: | Fitxa i comentari: “Una noia que promet”, d’Emmerald Fennell |

Abel FERRARA: | “Pasolini”, d’Abel Ferrara (Fitxa) | Comentari: “Pasolini”, d’Abel Ferrara |

Laura FERRÉS: | Alguns rumors situen Laura Ferrés a Canes 2023 | Altres veus: “La imatge permanent”, de Laura Ferrés |

Todd FIELD: | “Tár”, de Todd Field: fitxa i comentari | Altres veus: “Tár”, de Todd Field |

Ralph FIENNES: | Fitxa: “La dona invisible”, de Ralph Fiennes | Altres veus: “La dona invisible”, de Ralph Fiennes |

David FINCHER: | Fitxa: “Perduda”, de David Fincher | Comentari: “Perduda”, de David Fincher | Altres veus: “Perduda”, de David Fincher | Fitxa i comentari: “The K__.ller” / “El ases__.no”, de David Fincher | Altres veus: “The K__.ller” / “El Ases__.no”, de David Fincher |

Pernille FISCHER CHRISTENSEN: | Fitxa: “Algú que t’estimes”, de Pernille Fischer Christensen | Altres veus: “Algú que t’estimes”, de Pernille Fischer Christensen |

David FOENKINOS: | Director: David Foenkinos |

Ari FOLMAN: | Altres veus: “El Congrés”, d’Ari Folman |

Patrícia FONT: | Altres veus: “El mestre que va prometre el mar”, de Patrícia Font |

Marçal FORÉS: | Comentari: “Animals”, de Marçal Forés |

Stephen FREARS: | Comentari: “Philomena”, de Stephen Frears | Altres veus: “Philomena”, de Stephen Frears | Altres veus: “The Lost King”, de Stephen Frears |

Álvaro GAGO: | “Matria”, d’Álvaro Gago –el curt-: fitxa i comentari | “Matria”, d’Álvaro Gago: fitxa i comentari | Altres veus: “Matria”, d’Alvaro Gago |

Guillaume GALLIENNE: | Altres veus: “Els nois i en Guillaume, tots a taula!”, de Guillaume Gallienne |

Jon GARAÑO: | Altres veus: “Loreak”, de Jon Garaño i Jose Mari Goenaga |

Louis GARREL: | Fitxa: “L’home fidel”, de Louis Garrel | Altres veus: “El inocente”, de Louis Garrel |

Matteo GARRONE: | Comentari: “Reality”, de Matteo Garrone |

Jan GASSMANN: | “99 Moons”, de Jan Gassmann: fitxa i comentari |

Cesc GAY: | Altres veus: “Truman”, de Cesc Gay |

Jan Ole GERSTER: | Comentari: “Oh Boy”, de Jan Ole Gerster |

Greta GERWIG: | Fitxa i comentari: “Barbie”, de Greta Gerwig | Altres veus: “Barbie”, de Greta Gerwig |

Xavier GIANNOLI: | Fitxa i comentari: “Las ilusiones perdidas”, de Xavier Giannoli |

Mateo GIL: | Mateo Gil torna a dirigir, ara el western “Blackthorn” |

Dan GILROY: | Fitxa: “Nightcrawler”, de Dan Gilroy | Comentari: “Nightcrawler”, de Dan Gilroy | Altres veus: “Nightcrawler”, de Dan Gilroy |

Juanjo GIMÉNEZ: | Fitxa i comentari: “Tres”, de Juanjo Giménez |

Jonathan GLAZER: | Fitxa i comentari: “La zona de interés”, de Jonathan Glazer | Altres veus: “La zona de interés”, de Jonathan Glazer |

Richard GLATZER: | (Altres veus) La crítica es rendeix a Julianne Moore, per “Still Alice” |

Jean-Luc GODARD: | Altres veus: “Adéu al llenguatge”, de Jean-Luc Godard |

José Mari GOENAGA: | Altres veus: “Loreak”, de Jon Garaño i Jose Mari Goenaga |

Valeria GOLINO: | Algunes notes sobre “Miele”, de Valeria Golino | Altres veus: “Miele”, de Valeria Golino |

Felipe GÓMEZ APARICIO: | Fitxa i comentari: “El perfecto David”, de Felipe Gómez Aparício |

Carlota GONZÁLEZ-ADRIO: | “La casa entre los cactus”, de Carlota González-Adrio: fitxa i comentari |

James GRAY: | Comentari: “La immigrant”, de James Gray | Altres veus: “La immigrant”, de James Gray | Fitxa i comentari: “Z, la ciutat perduda”, de James Gray | Fitxa: “Ad Astra”, de James Gray | Comentari: “Ad Astra”, de James Gray | Fitxa i comentari: “Armageddon Time”, de James Gray |

Peter GREENGRASS: | Fitxa i comentari: “Notícias del gran mundo”, de Peter Greengrass |

Luca GUADAGNINO: | Fitxa i comentari: “Encegats pel sol”, de Luca Guadagnino |

Alain GUIRAUDIE: | Comentari: “El desconegut del llac”, d’Alain Guiraudie | Altres veus: “El desconegut del llac”, d’Alain Guiraudie |

Mikel GURREA: | Fitxa i comentari: “Suro”, de Mikel Gurrea | Altres veus: “Suro”, de Mikel Gurrea |

Maggie GYLLENHAAL: | Fitxa i comentari: “La hija oscura”, de Maggie Gyllenhaal |

Lauren HADAWAY: | Fitxa i comentari: “L’aspirant”, de Lauren Hadaway |

Grimur HÁKONARSON: | Altres veus: “Moltons”, de Grimur Hákonarson |

Rebecca HALL: | Fitxa i comentari: “Claroscuro/Passing”, de Rebecca Hall |

Ryûsuke HAMAGUCHI: | Fitxa i comentari: “Asako I & II”, de Ryûsuke Hamaguchi | Fitxa i comentari: “La ruleta de la fortuna y la fantasía”, de Ryûsuke Hamaguchi | Fitxa i comentari: “Drive my car”, de Ryûsuke Hamaguchi |

Michael HANEKE: | Comentari: “Amor”, de Michael Haneke |

Mia HANSEN-LØVE: | Fitxa i comentari: “La isla de Bergman”, de Mia Hansen-Løve | Altres veus: “Una bonita mañana”, de Mia Hansen-Løve |

Arthur HARARI: | Fitxa i comentari: “Onoda, 10.000 nits a la jungla”, d’Arthur Harari |

Mahamat-Saleh HAROUN: | Mahamat-Saleh Haroun torna a dur l’Àfrica a les pantalles de Canes |

Jessica HAUSNER: | Fitxa: “Amour fou”, de Jessica Hausner | Comentari: “Amour fou”, de Jessica Hausner | Altres veus: “Amour fou”, de Jessica Hausner |

Chie HAYAKAWA: | Altres veus: “Pla 75”, de Chie Hayakawa |

Todd HAYNES: | Comentari: “Carol”, de Todd Haynes | Altres veus: “Carol”, de Todd Haynes | Fitxa i comentari: “Aguas oscuras”, de Todd Haynes | Altres veus: “Secretos de un escándalo” / “May December”, de Todd Haynes |

Oliver HERMANUS: | “Living”, d’Oliver Hermanus: fitxa i comentari | Altres veus: “Living”, d’Oliver Hermanus |

John HILLCOAT: | Comentari: “Lawless”, de John Hillcoat |

HIROKAZU Kore-eda: | Comentari: “Els testos s’assemblen a les olles”, de Kore-eda Hirokazu | Fitxa i comentari: “Broker”, de Hirokazu Kore-eda | Altres veus: “Broker”, de Hirokazu Kore-eda | Altres veus: “Monstruo”, de Hirokazu Kore-eda |

Eliza HITTMAN: | Fitxa i comentari: “It felt like love”, d’Eliza Hittman |

Joanna HOGG: | Altres veus: “La hija eterna”, de Joanna Hogg |

HONG Sang-soo: | Comentari: “En un altre país”, de Hong Sangsoo | Fitxa i comentari: “La càmera de la Claire”, de Hong Sang-soo | Fitxa i comentari: “Introduction”, de Hong Sang-soo | Altres veus: “La novel·lista i la seva pel·lícula”, de Hong Sang-soo | “Davant teu”, de Hong Sang-soo: fitxa i comentari |Altres veus: “Davant teu”, de Hong Sang-soo | Altres veus: “A dalt de tot”, de Hong Sang-soo |

Christophe HONORÉ: | Altres veus: “Dialogant amb la vida” / “Le lycéen”, de Christophe Honoré |

Tom HOOPER: | Comentari: “Els miserables”, de Tom Hooper |

HOU Hsiao-hsien: | Categoria ‘Hou Hsiao-hsien’ | Fitxa i comentari: “Millennium Mambo”, del mestre Hou Hsiao-hsien | Fitxa i comentari: “Three Times”, de Hou Hsiao-hsien (revisió) | Comentari: “L’Assassina”, de Hou Hsiao-hsien | Altres veus: “L’Assassina”, de Hou Hsiao-hsien |

Sophie HYDE: | Fitxa i comentari: “Bona sort, Leo Grande”, de Sophie Hyde |

Alex INFASCELLI: | “S is for Stanley”, d’Alex Infascelli: Fitxa i comentari |

Alejandro G. IÑÁRRITU: | Fitxa:”Birdman”, d’ Alejandro González Iñárritu | Comentari: “Birdman”, d’ Alejandro G. Iñárritu | Altres veus: “Birdman”, d’Alejandro G. Iñárritu | Comentari: “The Revenant”, d’ Alejandro G. Iñárritu | D’alguns autors i les seves pel·lícules | Fitxa i comentari: “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades“ |

Jim JARMUSCH: | Comentari: “Only lovers left alive”, de Jim Jarmusch | Altres veus: “Only lovers left alive”, de Jim Jarmusch |

JIA Zhang-ke: | Comentari: “A Touch of Sin“, de Jia Zhang-ke | Altres veus: “A touch of sin”, de Jia Zhangke | Fitxa: “La cendra és el blanc més pur”, de Jia Zhang-ke | Comentari: “La cendra és el blanc més pur”, de Jia Zhang-ke |

Joel JOAN: | Comentari: “Fènix 11*23”, de Joel Joan i Sergi Lara |

Spike JONZE: | Spike Jonze, la imaginació al poder | Altres veus: “Her”, de Spike Jonze |

Radu JUDE: | Fitxa i comentari: “Un clau desafortunat o porno boig”, de Radu Jude |

Stephen KARAM: | Fitxa i comentari: “Els humans” / “The Humans”, de Stephen Karam |

Anurag KASHYAP: | Altres veus: “Gangs of Wasseypur”, d’ Anurag Kashyap |

Aki KAURISMAKI: | Altres veus: “Fallen leaves” / “Les feuilles mortes” / “Kuolleet lehdet”, d’Aki Kaurismaki |

Genki KAWAMURA: | Altres veus: “A Hundred Flowers”, de Genki Kawamura |

Naomi KAWASE: | Altres veus: ”Pasta dolça de fesols vermells”, de Naomi Kawase |

Abdellatif KECHICHE: | Comentari: “La vida d’Adèle. Capítols 1 i 2”, d’Abdellatif Kechiche |

Aleem KHAN: | Fitxa i comentari: “After Love”, d’ Aleem Khan |

Abbas KIAROSTAMI: | Comentari: “Like someone in love”, d’Abbas Kiarostami |

Takeshi KITANO: | Comentari: “Outrage”, de Takeshi Kitano |

Héléna KLOTZ: | Comentari: “L’edat atòmica”, d’ Héléna Klotz |

Steve KNIGHT: | Comentari: “Locke”, de Steve Knight |

Joseph KOSINSKI: | Comentari: “Top Gun Maverick”: no l’he acabada |

Fran KRANZ: | Fitxa i comentari: “Mass”, de Fran Kranz |

Maria KREUTZER: | “L’emperadriu rebel” / “Corsage”, de Marie Kreutzer: fitxa i comentari | Altres veus: “L’emperadriu rebel”/”Corsage”, de Marie Kreutzer |

Juho KUOSMANEN: | “Compartimento Nº6”, de Juho Kuosmanen |

Akira KUROSAWA: | “Vivir” / “Ikiru”, d’Akira Kurosawa (1952) |

Justin KURZEL: | Fitxa i comentari: “Nitram”, de Justin Kurzel |

Daniel KWAN: | “Tot a la vegada a tot arreu”, de Daniel Kwan i Daniel Scheinert: fitxa i comentari |

Isaki LACUESTA: | “Un año, una noche”, d’Isaki Lacuesta : fitxa i comentari | Altres veus: “Un año, una noche”, d’Isaki Lacuesta |

Yorgos LANTHIMOS: | Fitxa i comentari: “Pobres criaturas”/ “Pauvres créatures” / “Povere creature” / “Poor Things”, de Yorgos Lanthimos | Altres veus: “Pobres criaturas” / “Pauvres créatures” / “Povere creature” / “Poor Things”, de Yorgos Lanthimos |

Claude LANZMANN: | Comentari: “L’últim dels injustos”, de Claude Lanzmann |

Sergi LARA: | Comentari: “Fènix 11*23”, de Joel Joan i Sergi Lara |

Oliver LAXE: | Comentari: “O que arde”, la vida rural en flames |

Charlotte LE BON: | Altres veus: “Falcon Lake”, de Charlotte Le Bon |

Ang LEE: | Comentari: “Història de Pi”, d’Ang Lee |

Tommy LEE JONES: | Altres veus: “The Homesman”, de Tommy Lee Jones |

Mike LEIGH: | Altres veus: “Mr. Turner”, de Mike Leigh | Fitxa: “Peterloo”, de Mike Leigh | Comentari: “Peterloo”, de Mike Leigh |

Sebastián LELIO: | “El prodigi” / “The Wonder”, de Sebastián Lelio: fitxa i comentari |

Fernando LEÓN de ARANOA: | Fitxa i comentari: “El buen PATRÓN”, de Fernando León de Aranoa |

Diego LERMAN: | Altres veus: “Refugiat”, de Diego Lerman |

Jalil LESPERT:| Fitxa: “Yves Saint Laurent”, de Jalil Lespert |

LI Ruijun: | Altres veus: “El regreso de las golondrinas”, de Li Ruijun |

Tea LINDEBURG: | Fitxa i comentari: “També al Cel”, de Tea Lindeburg |

Richard LINKLATER: | Comentari: “Abans de mitjanit”, de Richard Linklater | Comentari: “Boyhood”, de Richard Linklater | Altres veus: “Boyhood”, de Richard Linklater | “Apolo 10 1/2: Una infancia espacial”, de Richard Linklater: fitxa i comentari | Fitxa i comentari: “Tots volem alguna cosa”, de Richard Linklater |

Claudia LLOSA: | Altres veus: “No ploris, vola”, de Claudia Llosa |

Ken LOACH: | Comentari: “La part dels àngels”, de Ken Loach | Altres veus: “Jimmy’s Hall”, de Ken Loach | Altres veus: “The Old Oak” / “El viejo roble”, de Ken Loach |

Elena LÓPEZ RIERA: | “El agua”, d’Elena López Riera: fitxa i comentari |

David LOWERY: | Fitxa: “Ain’t Them Bodies Saints” (David Lowery, 2013) | Comentari: “Ain’t Them Bodies Saints”, de David Lowery | Altres veus: “Ain’t Them Bodies Saints”, de David Lowery | Fitxa: “The Old Man and the Gun”, de David Lowery | Comentari: “The Old Man and The Gun”, de David Lowery |

Sergei LOZNITSA: | Comentari: “A la boira”, de Sergei Loznitsa | Fitxa i comentari: “Donbass”, de Sergei Loznitsa |

Danielle LUCHETTI: | Comentari: “La nostra vida”, de Danielle Luchetti |

Baz LUHRMANN: | Fitxa i comentari: “Elvis”, de Baz Luhrmann |

Terrence MALICK: | Comentari: “Knight of Cups”, de Terrence Malick |

Pablo MALO: | Altres veus: “Lasa i Zabala”, de Pablo Malo |

James MANGOLD: | Altres veus: “Indiana Jones i el dial del destí”, de James Mangold |

Michael MANN: | Altres veus: “Blackhat”, de Michael Mann | Fitxa i comentari: “Ferrari”, de Michael Mann | Altres veus: “Ferrari”, de Michael Mann |

Pietro MARCELLO: | Altres veus: “Scarlet” / “L’envol”, de Pietro Marcello |

Javier MARISCAL: | Altres veus: “Dispararon al pianista”, de Fernando Trueba i Javier Mariscal |

Carlos MARQUÈS-MARCET: | Fitxa: “10.000 Km”, de Carlos Marquès-Marcet | Comentari: “10.000 Km”, de Carlos Marquès-Marcet | Altres veus: “10.000 Km”, de Carlos Marquès-Marcet |

James MARSH: | Fitxa: “La teoria del tot”, de James Marsh | Altres veus: “La teoria del tot”, de James Marsh |

Manuela MARTELLI: | “1976”, de Manuela Martelli: fitxa i comentari |

Elena MARTÍN GIMENO: | Fitxa i comentari: “Creatura”, d’Elena Martín Gimeno | Altres veus: “Creatura”, d’Elena Martín |

Emílio MARTÍNEZ-LÁZARO: | Comentari: “Vuit cognoms bascos”, d’Emílio Martínez Lázaro | (Altres veus) Sobre “8 apellidos vascos” | Altres veus: “8 cognoms catalans”, d’Emílio Martínez-Lázaro |

Mario MARTONE: | (Fitxa i comentari:) “Nostalgia”: perfum de Nàpols |

Tom McCARTHY: | Tom McCarthy: amistats transformadores “made in Sundance” | Comentari: “Spotlight”, de Tom McCarthy | Fitxa i comentari: “Cuestión de sangre/Stillwater”, de Tom McCarthy |

John Michael McDONAGH: | Altres veus: “Calvary”, de John Michael McDonagh |

Martin McDONAGH: | “Almas en pena de Inisherin”, de Martin McDonagh: fitxa i comentari | Altres veus: “Almas en pena de Inisherin”, de Martin McDonagh |

Adam McKAY: | Comentari: “The Big Short”, d’Adam McKay | Fitxa i comentari: “No mires arriba / Don’t look up”, d’Adam McKay |

Steve McQUEEN: | Comentari: “12 anys d’esclavitud”, de Steve McQueen |

Sebastian MEISE: | Fitxa i comentari: “Great Freedom”, de Sebastian Meise |

Theodore MELFI: | Comentari: “Figures ocultes”, de Theodore Melfi |

Piero MESSINA: | Fitxa i comentari: “La espera” / “L’attesa”, de Piero Messina |

Jim MICKLE: | Altres veus: “Fred al juliol”, de Jim Mickle |

Bennett MILLER: | Altres veus: “Foxcatcher”, de Bennett Miller |

George MILLER: | Fitxa i comentari: “3.000 anys esperant-te”, de George Miller |

Lluís MIÑARRO: | Fitxa (premis Gaudí): “Stella cadente”, de Lluís Miñarro | Altres veus (premis Gaudí): “Stella cadente”, de Lluís Miñarro |

Lin-Manuel MIRANDA: | Fitxa i comentari: “tick, tick… Boom!”, de Lin-Manuel Miranda |

Santiago MITRE: | Altres veus: “Paulina” (La Patota), de Santiago Mitre |

Hayao MIYAZAKI: | Altres veus: “El vent s’aixeca”, de Hayao Miyazaki | Altres veus: “El chico y la garza” / “Le garçon et le héron” / “Il ragazzo e l’airone”, de Hayao Miyazaki |

Hans Petter MOLAND: | Hans Petter Moland, dels drames a les negres comèdies d’acció criminal |

Dominik MOLL: | “Només les bèsties”: trencaclosques rural massa ben lligat (Fitxa i comentari) | Fitxa i comentari: “La nit del 12”, de Dominik Moll |

Álex MONTOYA: | Fitxa i comentari: “Lucas”, d’Álex Montoya |

Dani MONZÓN: | Fitxa (premis Gaudí): “El Niño”, de Dani Monzón | Altres veus (premis Gaudí): “El Niño”, de Dani Monzón | Fitxa i comentari: “Las leyes de la frontera”, de Dani Monzón |

Laura MORA: | Altres veus: “Los reyes del mundo”, de Laura Mora |

Nanni MORETTI: | Fitxa i comentari: “Tres pisos”, de Nanni Moretti | Altres veus: “El sol del futuro” / “Il sol dell’avvenire”, de Nanni Moretti |

Emmanuel MOURET: | Fitxa i comentari: “Las cosas que decimos, las cosas que hacemos”, d’Emmanuel Mouret | Altres veus: “Crònica d’un amor efímer”, d’Emmanuel Mouret |

Cristian MUNGIU: | Comentari: “Enllà dels turons”, de Cristian Mungiu | Altres veus: “R.M.N.”, de Cristian Mungiu |

Radu MUNTEAN: | Comentari: “Dimarts, després de Nadal”, de Radu Muntean |

Stuart MURDOCH: | Altres veus: “God help the Girl”, de Stuart Murdoch |

Olivia NEWMAN: | “La noia salvatge”, d’Olivia Newman: fitxa i comentari |

Guillaume NICLOUX: | Altres veus: “El segrest de Michel Houellebecq”, de Guillaume Nicloux |

Christopher NOLAN: | Comentari: “Interstellar”, de Christopher Nolan | Altres veus: “Interstellar”, de Christopher Nolan | -Altres veus- Interstellar: tot el que volies saber (blog Pols d’estels) | Fitxa i comentari: “Oppenheimer”, de Christopher Nolan | Altres veus: “Oppenheimer”, de Christopher Nolan |

Jordi NÚÑEZ: | (Fitxa i comentari:) “El que sabem”: comèdia regional valenciana |

Ermanno OLMI: | Comentari: “Il villaggio di cartone”, d’Ermanno Olmi |

Ruben ÖSTLUND: | Fitxa i comentari: “Involuntary”/”De ofrivilliga”, de Ruben Östlund | Canes 2014 · Un Certain Regard: “Força major”, de Ruben Östlund | Fitxa i comentari: “Força major”, de Ruben Östlund | Altres veus: “Força major”, de Robert Östlund | Fitxa i comentari: “The Square”, de Ruben Östlund | “El triángulo de la tristeza”, de Ruben Östlund: fitxa i comentari | Altres veus: “El triángulo de la tristeza”, de Ruben Östlund |

François OZON: | François Ozon: juganer, pillet, cinèfil, estilista, diguem-ne provocador…, ara intimista, ara no… | Comentari: “A la casa”, de François Ozon | Comentari: “Jove i maca”, de François Ozon | Altres veus: “Jove i maca”, de François Ozon | Fitxa: “Gràcies a Déu”, de François Ozon | Fitxa i comentari: “Peter von Kant”, de François Ozon | Altres veus: “Mi crimen”, de François Ozon |

Hlynur PÁLMASON: | Fitxa i comentari: “Godland”, de Hlynur Pálmason | Altres veus: “Godland”, de Hlynur Pálmason |

Pilar PALOMERO: | “La Maternal”, de Pilar Palomero: fitxa i comentari |

Jafar PANAHI: | Categoria ‘Llibertat Jafar Panahi’ | Altres veus: “Taxi Teheran”, de Jafar Panahi | Altres veus: “Los osos no existen”, de Jafar Panahi |

Panah PANAHI: | “Hit the road”, de Panah Panahi |

Rithy PANH: | Altres veus: “La imatge que falta”, de Rithy Panh |

PARK Chan-Wook: | Comentari: Sobre la Trilogia de la Venjança de Park Chan-wook | “Decision to leave”, de Park Chan-Wook: fitxa i comentari | Altres veus: “Decision to leave”, de Park Chan-wook |

Isona PASSOLA: | Altres veus: “L’endemà”, d’Isona Passola |

Pawel PAWLIKOWSKI: | Altres veus: “Ida”, de Pawel Pawlikowski |

Alexander PAYNE: | Comentari: “Nebraska”, d’Alexander Payne | Fitxa i comentari: “Los que se quedan” / “Winter Break” / “The Holdovers”, d’Alexander Payne |

Todd PHILLIPS: | Fitxa: “Joker”, de Todd Phillips | Comentari: “Joker”, de Todd Phillips |

Jonas POHER RASMUSSEN: | Fitxa i comentari: “Flee”, de Jonas Poher Rasmussen |

Laura POITRAS: | Altres veus: “Citizenfour”, de Laura Poitras | Altres veus: “La belleza y el dolor”, de Laura Poitras |

Roman POLANSKI: | Comentari: “La Venus de les pells”, de Roman Polanski |

Sarah POLLEY: | “Ellas hablan”, de Sarah Polley: fitxa i comentari |

Carles PORTA: | “Segon origen”, de Carles Porta (Fitxa) | Altres veus: “Segon origen”, de Carles Porta | Comentari: “Segon origen”, de Carles Porta |

Corneliu PORUMBOIU: | Comentari: “Policia, adjectiu”, de Corneliu Porumboiu |

Paul B. PRECIADO: | Altres veus: “Orlando, la meva biografia política”, de Paul B. Preciado |

Marc RECHA: | Altres veus: “Un dia perfecte per volar”, de Marc Recha | El tomb de Marc Recha | “Ruta salvatge”, el projecte de Marc Recha | “Ruta salvatge”, de Marc Recha, va fent camí | Altres veus: “Ruta salvatge”, de Marc Recha | “Centaures de la nit”: un altre nou film de Marc Recha, amb misteri i giragonses de guió |

Kelly REICHARDT: | Fitxa i comentari: “Wendy & Lucy”, de Kelly Reichardt | Fitxa i comentari: “Meek’s Cutoff”, de Kelly Reichardt |

Carlos REYGADAS: | Comentari: “Post Tenebras Lux”, de Carlos Reygadas |

Maria RIPOLL: | “Nosaltres no ens matarem amb pistoles”, de Maria Ripoll |

Alberto RODRÍGUEZ: | Comentari: “La isla mínima”, d’Alberto Rodríguez | “Modelo 77”, d’Alberto Rodríguez: fitxa i comentari |

Carol RODRÍGUEZ COLAS: | Fitxa i comentari: “Chavalas”, de Carol Rodríguez Colas |

Alice ROHRWACHER: | Altres veus: “Les meravelles”, d’Alice Rohrwacher |

Miquel ROMANS: | “Un cel de plom”, de Miquel Romans: fitxa i comentari |

Clara ROQUET: | Fitxa i comentari: “Libertad”, de Clara Roquet |

Jaime ROSALES: | Fitxa: “Hermosa juventud”, de Jaime Rosales | Altres veus: “Hermosa Juventud”, de Jaime Rosales | “Girasoles silvestres”, de Jaime Rosales: fitxa i comentari | Altres veus: “Girasoles silvestres”, de Jaime Rosales |

Gianfranco ROSI: | Altres veus: “Sacro Gra”, de Gianfranco Rosi |

Matt ROSS: | Fitxa: “Captain Fantastic”, de Matt Ross | Comentari: “Captain Fantastic”, de Matt Ross |

Alauda RUIZ de AZÚA: | Fitxa i comentari: “Cinco lobitos”, d’Alauda Ruiz de Azúa |

Ira SACHS: | Altres veus: “L’amor és estrany”, d’Ira Sachs | Fitxa i comentari: “Passages”, d’Ira Sachs | Altres veus: “Passages”, d’Ira Sachs |

Tarik SALEH: | Fitxa i comentari: “El Caire confidencial”, de Tarik Saleh | Altres veus: “Conspiración en El Cairo”, de Tarik Saleh |

Walter SALLES: | Comentari: “A la carretera”, de Walter Salles |

Èrika SÁNCHEZ: | Altres veus: “Mai és tan fosc”, d’Èrika Sánchez |

Daniel SCHEINERT: | “Tot a la vegada a tot arreu”, de Daniel Kwan i Daniel Scheinert: fitxa i comentari |

Sebastian SCHIPER: | Altres veus: “Victoria”, de Sebastian Schipper |

Ridley SCOTT: | Fitxa i comentari: “El último duelo”, de Ridley Scott |

Michael SHOWALTER: | Fitxa i comentari: “Los ojos de Tammy Faye”, de Michael Showalter |

Paul SCHRADER: | Fitxa i comentari: “El contador de cartas”, de Paul Schrader | Altres veus: “El maestro jardinero”, de Paul Schrader |

Céline SCIAMMA: | Fitxa i comentari: “Mama petita”; de Céline Sciamma |

Martin SCORSESE: | Altres veus (repesca): “El llop de Wall Street”, de Martin Scorsese | “Silencio”, de Martin Scorsese (2016): fitxa i comentari | Fitxa i comentari: “Los asesinos de la luna” / “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese | Altres veus: “Los asesinos de la luna” / “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese |

Ulrich SEIDL: | Comentari: “Paradís: Amor”, d’Ulrich Seidl |

Kirill SEREBRENNIKOV: | Fitxa: “Leto”, de Kirill Serebrennikov | Altres veus: “La dona de Txaikovski”, de Kirill Serebrennikov |

Albert SERRA: | Albert Serra presentarà a Canes el seu nou projecte: “Dràcula” | Albert Serra: “…barrejar Dràcula i Casanova, fer un Dràcula conquistador, més lligat al desig i el llibertinatge” | “Història de la meva mort”: el nou títol d’Albert Serra | Més informació sobre “Història de la meva mort”, d’Albert Serra | “Pacifiction”, d’Albert Serra, en VOSC a algunes sales | Llengua al cinema: el diferencial Albert Serra | “Pacifiction”: fitxa i comentari | Altres veus: “Pacifiction”, d’Albert Serra | La filmografia d’Albert Serra, a FilminCat | Els gustos cinematogràfics de l’Albert Serra | I el d’Albert Serra, sobre la tauromàquia |

M.N. SHYAMALAN: | Fitxa i comentari: “Vells”/”Tiempo”/”Old”, de M. N. Shyamalan |

Melissa SILVA FRANCO: | “Rere la pista del capità Cardona”, de Melissa Silva Franco: fitxa i comentari |

Adrián SILVESTRE: | “Mi vacío y yo”, d’Adrián Silvestre: fitxa i comentari |

Carla SIMÓN: | Fitxa i comentari: “Alcarràs”, de Carla Simón | “Alcarràs”: Altres veus | Per què Carla Simón ha fet en castellà una carta tan íntima? | La llibertat de Carla Simón | “Romería” sembla que serà el nou projecte de Carla Simón | Què és el cinema ‘plurilingüe’, Carla Simón? |

Abderrahmane SISSAKO: | Altres veus: “Timbuctu”, d’Abderrahmane Sissako |

Jerzy SKOLIMOWSKI: | “EO”, de Jerzy Skolimowski: fitxa i comentari | Altres veus: “EO”, de Jerzy Skolimowski |

Celine SONG: | Altres veus: “Vidas pasadas” / “Past lives”, de Celine Song |

Rodrigo SOROGOYEN: | Fitxa i comentari: “As Bestas”, de Rodrigo Sorogoyen | Altres veus: “As Bestas”, de Rodrigo Sorogoyen |

Paolo SORRENTINO: | Comentari: “La gran bellesa”, de Paolo Sorrentino | Fitxa i comentari: “Fue la mano de Dios”, de Paolo Sorrentino |

Steven SPIELBERG: | Comentari: “Lincoln”, de Steven Speilberg | Comentari: “El pont dels espies”, de Steven Spielberg | Fitxa i comentari: “West Side Story”, de Steven Spielberg | “Los Fabelman”, de Steven Spielberg: fitxa i comentari | Altres veus: “Las Fabelman”, de Steven Spielberg |

Carla SUBIRANA: | Altres veus: “Sica”, de Carla Subirana |

Salvador SUNYER: | Altres veus: “Bugarach”, de Salvador Sunyer, Ventura Durall i Sergi Cameron |

Damián SZIFRON: | Comentari: “Contes salvatges”, de Damián Szifron | Altres veus: “Contes salvatges”, de Damián Szifrón |

Quentin TARANTINO: | Comentari: “Django desencadenat”: western alla Tarantino | Comentari: “The Hateful Eight”, de Quentin Tarantino | Altres veus: “The Hateful Eight”, de Quentin Tarantino | Fitxa: “Once Upon a Time… in Hollywood”, de Quentin Tarantino | Comentari: “Once upon a time… in Hollywood”, de Quentin Tarantino |

Maryam TOUZANI: | Altres veus: “El caftán azul” / “Le bleu du caftan”, de Maryam Touzani |

TRAN Anh Hung: | Altres veus: “A fuego lento”/”La passion de Dodin Bouffant” / “La passione di Dodin Bouffant”, de Tran Anh Hung |

Elena TRAPÉ: | “Els Encantats”, d’Elena Trapé: fitxa i comentari | Altres veus: “Els Encantats”, d’Elena Trapé |

Pablo TRAPERO: | Altres veus: “El clan”, de Pablo Trapero |

Joachim TRIER: | Fitxa i comentari: “Oslo, 31 de agosto”, de Joachim Trier | Fitxa i comentari: “La pitjor persona del món”, de Joachim Trier |

Justine TRIET: | Fitxa i comentari: “Anatomía de una caída” / “Anatomie d’une chute”, de Justine Triet | Altres veus: “Anatomía de una caída” / “Anatomie d’une chute”, de Justine Triet |

Santi TRULLENQUE: | “El fred que crema”, de Santi Trullenque: fitxa i comentari | Sandra Forn: ‘Algunes notes sobre la producció de la pel·lícula “El fred que crema”’ |

David TRUEBA: | David Verdaguer serà ‘Eugenio’, a “Saben aquel que diu” | David Verdaguer s’assembla a Eugenio a “Saben aquell”, de David Trueba | Fitxa i comentari: “Saben aquell”, de David Trueba |

Fernando TRUEBA: | Altres veus: “Dispararon al pianista”, de Fernando Trueba i Javier Mariscal |

Jonás TRUEBA: | Fitxa i comentari: “Tenéis que venir a verla”, de Jonás Trueba |

Mortem TYLDUM: | Fitxa: “The Imitation Game”, de Morten Tyldum | Comentari: “The Imitation Game”, de Morten Tyldum | Altres veus: “The Imitation Game”, de Morten Tyldum |

Liv ULLMANN: | Altres veus: “La senyoreta Júlia”, de Liv Ullmann |

Estíbaliz URRESOLA SISTIAGA: | Altres veus: “20.000 especies de abejas”, d’Estíbaliz Urresola |

Jean-Marc VALLÉE: | Jean-Marc Vallée, del Quebec als Oscar | Altres veus: “Dallas Buyers Club”, de Jean-Marc Vallée | Altres veus: “Salvatge”, de Jean-Marc Vallée |

Felix VAN GROENINGEN: | Altres veus: “Alabama Monroe”, de Felix van Groeningen | Altres veus: “Las ocho montañas”, de Charlotte Vandermeersch i Felix Van Groeningen |

Alex VAN WARMERDAM : | Comentari: “Borgman”, d’Alex Van Warmerdam |

Charlotte VANDERMEERSCH : | Altres veus: “Las ocho montañas”, de Charlotte Vandermeersch i Felix Van Groeningen |

Federico VEIROJ: | Altres veus: “El apóstata”, de Federico Veiroj |

Paul VERHOEVEN: | Fitxa i comentari: “Benedetta”, de Paul Verhoeven |

Carlos VERMUT: | Altres veus: “Magical Girl”, de Carlos Vermut | Fitxa i comentari: “Mantícora”, de Carlos Vermut | Altres veus: “Mantícora”, de Carlos Vermut |

Agustí VILLARONGA: | Categoria ‘Agustí Villaronga’ | Agustí Villaronga, Mercè Rodoreda i les ironies del destí | La pel·lícula que no va a Frankfurt | Filmoteca Club 7: “El mar”, d’Agustí Villaronga | Fitxa: “El mar”, d’Agustí Villaronga (2000) | “Aro Tolbukhin. En la mente del asesino”, d’Agustí Villaronga, Lydia Zimmermann i Isaac P. Racine (2002): fitxa i comentari. | Ni “Pa negre”, ni “Le Havre”, ni “S’ha declarat la guerra”, ni “El cavall de Torí”, ni… | “Pa negre”: siguem prudents | Agustí Villaronga torna a entrar en la preselecció a l’Oscar de parla no anglesa | La carrera internacional de “Pa negre” | L’acadèmia espanyola també premia “Pa negre”| Agustí Villaronga a Rotterdam 2011 | Gaudí 2010: corró “Pa negre” | Cinema en català: l’operació “Herois” + “Pa negre” està anant bé | “Pa negre”: segueix l’èxit a la taquilla | Altres veus: “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | A cop calent (2): “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Èxit de “Pa negre” a la taquilla, el primer cap de setmana | Que n’és de gran, Agustí Villaronga! | “Pa negre”: avui s’estrena! | Fitxa: “Pa negre” (Agustí Villaronga, 2010) | “Pa negre”: queda 1 dia | “Pa negre”: queden 2 dies | “Pa negre”: queden 3 dies | “Pa negre”: queden 4 dies | “Pa negre”: queden 5 dies | “Pa negre”, aplaudida a Sant Sebastià 2010 | Aquí el tenim: el tràiler de “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Agustí Villaronga: ‘”Pa negre” se centra en les emocions i els sentiments dels personatges’ | Isona Passola, productora de “Pa negre”: ‘Villaronga ha pogut compartir el món de Teixidor perquè és un especialista en captar les emocions humanes’| Sant Sebastià 2010 · Competició: “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Vídeo: “Pa negre”, d’Agustí Villaronga (primeres imatges) | Recha i Villaronga: algú no fa bé la feina… o no se’n surt! | “Pa negre” es presentarà al Festival de Sant Sebastià 2010 | “Presència” publica un reportatge sobre “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Recapitulació informativa sobre “Pa negre” d’Agustí Villaronga | Comença el rodatge de “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Agustí Villaronga durà al cinema “Pa negre”, d’Emili Teixidor | Pack DVD “Agustí Villaronga” | El testament de la Rosa: fitxa i comentari (2015) | Agustí Villaronga presenta “El rey de la Habana” a Sant Sebastià | Altres veus: “El rey de la Habana”, d’Agustí Villaronga | Marc Recha va a Sant Sebastià, on també hi haurà Villaronga i Gay | Incerta glòria, d’Agustí Villaronga: fitxa i comentari (2017) | El ventre del mar, d’Agustí Villaronga: fitxa i comentari (2021) | Agustí Villaronga a FilminCat | En la mort d’Agustí Villaronga |

Denis VILLENEUVE: | Comentari: “Incendis”, de Denis Villeneuve | Altres veus: “Enemic”, de Denis Villeneuve | Altres veus: “Sicario”, de Denis Villeneuve | Fitxa i comentari: “Dune. Primera parte”, de Denis Villeneuve |

Thomas VINTERBERG: | Comentari: “La caça”, de Thomas Vinterberg | “Lluny del brogit del món”, de Thomas Vinterberg (Fitxa) | Altres veus:: “Lluny del brogit del món”, de Thomas Vinterberg | Comentari: “Lluny del brogit del món”, de Thomas Vinterberg |

Margarethe Von TROTTA: | Altres veus: “Viatge al desert”, de Margarethe von Trotta |

Laura WANDEL: | Fitxa i comentari: “Un pequeño mundo”, de Laura Wandel |

WEI Shujun: | Altres veus: FilminCat estrena “El silenci de l’aigua”, de Wei Shujun |

Charlotte WELLS: | “Aftersun”, de Charlotte Wells: fitxa i comentari | Altres veus: “Aftersun”, de Charlotte Wells |

Wim WENDERS: | Fitxa: “La sal de la terra”, de Wim Wenders i Juliano Ribeiro Salgado | Fitxa i comentari: “Perfect days”, de Wim Wenders | Altres veus: “Perfect days”, de Wim Wenders |

Wash WESTMORELAND: | (Altres veus) La crítica es rendeix a Julianne Moore, per “Still Alice” |

Apichatpong WHEERASETHAKUL : | Fitxa i comentari: “Memoria”, d’Apichatpong Wheerasethakul |

Nicolas WINDING REFN: | Comentari: “Només Déu perdona”, de Nicolas Winding Refn |

Lou YE: | Fitxa i comentari: “El riu Suzhou” / “Suzhou River”, de Lou Ye | Altres veus: “Suzhou River”, de Lou Ye |

C.B. YI: | Fitxa i comentari: “Moneyboys”, de C.B.Yi |

Zhang YIMOU: | Fitxa i comentari: “Un segon”, de Zhang Yimou |

Jeremiah ZAGAR: | Fitxa i comentari: “Garra”, de Jeremiah Zagar |

Claudio ZULIAN: | Altres veus: “Born”, de Claudio Zulian |

Andrei ZVYAGINTSEV: | Altres veus: “Leviatan”, d’Andrei Zvyagintsev |

