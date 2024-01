Fitxa i comentari: “Los que se quedan” / “Winter Break” / “The Holdovers”, d’Alexander Payne

“Los que se quedan” / “Winter Break” / “The Holdovers”. Director: Alexander Payne. Guió: David Hemingson. Música: Mark Orton. Fotografia: Eigil Bryld. Repartiment: Paul Giamatti (professor Paul Hunham), Dominic Sessa (alumne Angus Tully), Da’Vine Joy Randolph (cuinera Mary Lamb). Vista el dia 22.01.2024, en VE, a la Sala 4 dels OCine Blanes.

Sinopsi: Paul Hunham, un professor rondinaire d’un prestigiós col·legi americà, es veu obligat a romandre al campus durant les vacances de Nadal per vetllar per un grapat d’estudiants que no tenen on anar. Contra tot pronòstic, la convivència el portarà a forjar un vincle insòlit amb un d’ells, un noi intel·ligent i problemàtic amb els seus propis traumes, i amb la cap de cuina de l’escola, que acaba de perdre un fill al Vietnam.

Comentari:

Està bé, però el guió se m’ha fet de seguida molt ortopèdic, rígid, que no deixa gairebé respirar els personatges, tot està encaixonat, ben lligat, lligadíssim, i, resultant previsible en l’evolució de la interacció entre els protagonistes, passa cançonerament pels drames personals de cadascun dels tres personatges. Això sí, Alexander Payne torna a demostrar que hi té la mà trencada amb els films de personatges, dirigint-lo (molt bé) de manera madura, en la tradició d’un cert cinema independent nord-americà, i els actors (especialment Paul Giamati) estan molt bé. Potser el noi que fa d’alumne és massa gran d’edat per a incorporar el paper d’algú que no té ni els 18 anys (i això li treu un pèl de credibilitat, essent com és un relat sobre un jove es pot dir adolescent).

