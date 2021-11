“Lucas”, d’Álex Montoya

Lucas. Director: Álex Montoya. Guió: Sergio Barrejón i Álex Montoya, a partir d’una història de Montoya. Repartiment: Jorge Motos (Lucas), Jorge Cabrera (Álvaro), Irene Anula (Irene), Jordi Aguilar (Manu). Vista a Filmin, en VOE, el dia 14.11.2021.

Sinopsi: En Lucas és un noi menor d’edat. El seu pare fa poc que ha mort i la seva mare, Irene, refà la vida amb en Manu, un mascle alfa. Per a en Lucas res acaba d’anar bé: ha patit una lesió que el fa anar coix, no s’entén bé amb la mare i menys amb en Manu, va curt de butxaca… Un dia coneix l’Álvaro, que li ofereix diners a canvi de fer-li algunes fotos innocents. Tot primer ho refusa, però aviat l’hi acceptarà, perquè vol els diners per a poder anar vestit i tenir una moto com els companys d’institut. No té gens clar perquè l’Álvaro vol aquelles fotografies, fins que aquell li explica que les fa servir per fer-se passar per un jove a les xarxes socials, en què “només parla” -segons que diu- amb xicotes jovenetes. La mare i en Manu no tardaran a qüestionar-li d’on treu els calés i, fart d’aquella asfíxia, va a refugiar-se a ca l’Álvaro; però aquest ha de marxar…

Tot i que voreja un tema delicat com és el de la pederastia i la seva manifestació a les xarxes socials, el relat va per un altre costat: la vivència d’un noi traumatitzat i amb problemes familiars i econòmics, que troba en Álvaro una figura a voltes paterna, a voltes misteriosa, turbulenta. Però la pel·lícula esdevé novel·lesca, cargolant-se en succesius passos de rosca narratius. Els actors, correctes.