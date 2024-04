QUIN RETORN TÉ LA MALLORCA 312

Demà se celebra a Mallorca la carrera, o prova, o què sé jo, cicloturística “Mallorca 312”, un esdeveniment que arriba a la catorzena edició i en el que hi participen 8000 ciclistes, segons el web propi https://mallorca312.com/. Aquests atletes, o esportistes de tot calatge, sortiran de la Platja de Muro, recorreran tota la Serra, passaran pel Pla, d’aquí a Artà per acabar on han començat.

Aquest recorregut provocarà el tancament momentani de moltes carreteres de l’illa i, el pitjor, la supressió de 24 línies de bus públic, a saber: 131, 201, 202, 203, 204, 205, 231, 232, 301, 302, 303, 311, 312, 313, 315, 316, 321, 322, 324, 325, 331, 421, 441 i A32. Una afectació molt més que important que necessàriament s’ha de veure recompensada al mateix nivell d’importància.

En el web indicat no s’indica el perquè de la carrera, ni la finalitat i, malgrat això, les institucions públiques -Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca i Ajuntament de Muro- hi participen. Sí que queda clar que l’organitzadora és una empresa de lloguers de cotxes i entre els patrocinadors hi ha una marca de bicicletes, una associació hotelera i una cadena d’hotels. L’empresa de lloguer de cotxes vol deixar clar que “està compromesa socialment i mediambientalment, per això any rere any, per tal de reduir l’impacte ambiental, tria opcions biodegradables i biocompostables, reutilitza i recicla” Això vol dir que és conscient de l’impacte mediambiental que té la prova.

Per tot això, quin retorn públic hi ha que rescabali l’esforç igualment públic i titànic que exigeix aquest esdeveniment? Clar i català, què hi guanyam tots amb aquesta carrerassa?