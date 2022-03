“L’aspirant”, de Lauren Hadaway

L’aspirant. Títol original: The Novice. Directora i guionista: Lauren Hadaway. Muntatge: Lauren Hadaway i Nathan Nugent. Repartiment: Isabelle Fuhrman (Alex Dall, l’aspirant), Amy Forsyth (Jamie Brill, la rival), Dilone (Dani, la professora i amant), Jonathan Cherry (entrenador Pete), Kate Drummond (entrenadora Edwards). Vista el dia 22.03.2022, en VOSC, per FilminCat.

Sinopsi: Alex Dall és una estudiant de primer any que s’apunta a l’equip de rem de les principiants, pensant a formar part posteriorment de l’equip de rem de la seva universitat. Obsessiva, emprèn un viatge físic i psicològic per ser la millor, sense importar-li el que pugui costar. Esmerça esforços fins a l’extenuació, més enllà dels propis límits, allunyant-se de tots els que l’envolten per tal de reeixir.

La clau d’aquesta pel·lícula, a part de la interpretació intensa, entregada, d’ Isabelle Fuhrman, rau en la decidida aposta de la seva directora i guionista per l’expressivitat del muntatge i la planificació cinematogràfics. I pel paper que atorga al so. Superant, en certa manera, la dificultat de fer navegar l’espectador pel món del rem amb el seu propi llenguatge, críptic per als que no hi entenem, relata una història d’obsessió per l’èxit, que no és nova, sinó ben al contrari. El valor específic, aleshores, és la manera com ens la narra, com he dit, essencialment amb la interpretació, el muntatge, la planificació i el so, decantant qualsevol altre recurs narratiu convencional. El resultat passa per moments de certes pretensions, d’altres de pèl llepats -per mor de les cançons o musiquetes-, però en conjunt és prou plausible.

Val a dir que Lauren Hadaway debuta aquí com a directora de llargmetratges, després d’haver signat un curt, però atresora una llarga trajectòria al departament de so, en què ha treballat en alguns títols importants i cal remarcar que va guanyar l’Òscar com a editora de so per Whiplash.

Diuen els de FilminCat que L’aspirant és “un thriller hipnòtic i angoixant”. A mi no m’ho ha semblat.