Altres veus: “La zona de interés”, de Jonathan Glazer

“La zona de interés” / “The Zone of Interest”. Durada: 1h46. Producció: EUA, Anglaterra, Polònia. Direcció: Jonathan Glazer. Guió: Jonathan Glazer, basat en una novel·la de Martin Amis. Amb Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth, Max Beck , Stephanie Petrowitz, Lilli Falk, Sascha Maaz.

Sinopsi: El comandant d’Auschwitz Rudolf Höss i la seva dona Hedwig s’esforcen per construir una vida de somni per a la seva família en una casa amb jardí al costat del camp. Quan una mutació arriba a amenaçar tot el que han construït, Hedwig es nega a abandonar la casa dels seus somnis.

Festivals i premis: Festival de Canes 2023 – Competició, Grand Prix, Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional, Mica Levi, premi (no oficial) Millor Banda Sonora de Canes 2023,

Eulàlia Iglesias, a la crònica per al diari ‘Ara’: La secció oficial ha acollit la primera pel·lícula amb aroma de Palma d’Or. Deu anys després de la fascinant “Under the skin” (2013), el britànic Jonathan Glazer torna per oferir-nos amb “The zone of interest” el primer gran film de ficció que s’apropa a l’Holocaust des del paradigma de la banalitat del mal. El cineasta s’inspira de lluny en la novel·la homònima de Martin Amis per resseguir la rutina idíl·lica de la família de Rudolf Höss, el comandant d’Auschwitz, que s’ha construït el seu paradís particular al costat del camp de concentració. L’horror en el ‘lager’ queda fora de camp, però es fa present sobretot a través del so, com una d’aquelles remors de fons a les quals t’acabes acostumant. Glazer mostra el funcionament a la casa dels Höss des d’una rigorosa anàlisi de l’espai escènic, contemplat amb la mateixa fredor i perspectiva panòptica amb què els protagonistes analitzen els dissenys d’un nou model de crematori (..). Glazer torna a confiar en la compositora Mica Levi, responsable d’una impactant banda sonora que trasbalsa des de l’inici, quan ressona durant cinc minuts sobre la pantalla encara en negre. Manu Yañez, a Twitter: A “The Zone of Interest”, J. Glazer transmuta l’horror subjectiu de la novel·la de Martin Amis en un estudi quirúrgic de la banalitat del mal nazi. La clau: la rigorosa combinació de fora de camp i hiperrealisme (Gran Hermano + Jeanne Dielman). Primer GRAN film de Canes 2023. Alejandro G. Calvo, a Twitter: Aclaparadora “The Zone of Interest”, nou canvi de terç de Jonathan Glazer apropant-nos, de la mà de Martin Amis, a l’horror de l’holocaust a través del fora de camp i l’automatització i repetició d’accions aparentment banals. Combina fredor kubrickiana (bé) amb fissió d’imatges fantàstiques (no tan bé) en un joc extrem on qualsevol altre s’hauria estavellat. Ruben Ostlund fliparà. Paco Vilallonga, a Twitter: Quina brutalitat de pel.lícula. Una adaptació de la novel·la de Martin Amis que Glazer converteix en una experiència única amb la BSO de Mica Levi i un ús extraordinari del so. 1a candidata ferma a la Palma. Film de culte immediat. I a la crònica pel ‘Diari de Girona’: (..) És una pel·lícula mil·limètricament pensada i executada, tant des de la part visual com sobretot des de la sonora, amb una BSO impressionant de Mica Levi i amb una gestió dels diferents elements sonors impecable.(..) És una experiència pertorbadora i demostra que encara és possible un acostament formal i conceptual diferent a una de les temàtiques més sobreexposades del cinema contemporani. Joan Millaret Valls, al web ‘Cinemacatala.net’: (..) un film tan glacial com perfecte (..) Un film abstracte, de planificació geomètrica, de format cerebral (..) Treballa el so, buscant l’esgarrifança, deixant la pantalla en ocasions buida d’imatges amb fons blanc o vermell. També inclou fragments fantàstics, com imatges d’un negatiu fotogràfic, associats al món dels contes. (..) Un film que apel·la a la intel·ligència per parlar de la barbàrie (..). Ángel Sala, director del Festival de Sitges, a Twitter: (..) marca una fita a la secció oficial del festival i confirma el talent d’un dels millors realitzadors actuals. Dirigida de manera precisa i perfecta, mitjançant un mètode que recorda de nou Kubrick…… és la pel·lícula sobre el tema de l’holocaust als camps de concentració nazis més esgarrifosa i aterridora sense que pràcticament ensenyi res. Però les imatges de la quotidianitat de la maldat, la fredor de les converses dels mandataris nazis sobre el genocidi……i la posada en escena absolutament trencadora de Glazer converteixen “The Zone of Interest” en una experiència única, un viatge a l’abisme (..) segons les notes de la banda sonora de malson de Mica Levi. Obra mestra a la Croisette. Gerard Casau ha piulat: Al començament de “The Zone of Interest” hi ha un pla que explica tota la pel·lícula, la potència del dispositiu… i potser també el seu efecte limitador. El tema de Mica Levi per als crèdits finals pot ser que sigui la seva millor composició. El mal fet música. Jonathan Romney, a la crítica per a ‘Screen International’: (..) és un retrat notable de la vida domèstica a l’ombra d’Auschwitz. La creació d’obres de ficció sobre l’Holocaust pot ser la tasca més difícil del cinema (el Grial de la forma d’art, per dir-ho així) i molts cineastes s’hi han posat armats amb sentiment més que amb seriositat intel·lectual. Una de les poques excepcions notables és “The Zone of Interest”, de Jonathan Glazer. El director britànic Glazer té fama com a estilista, però, si bé la seva nova pel·lícula és certament estilitzada, el seu retrat de la domesticitat nazi a l’ombra de les xemeneies d’Auschwitz s’executa amb un control objectiu i fred que evita la falsa retòrica, deixant el màxim espai per a la resposta imaginativa i emocional de l’espectador. Una resposta tan seriosa, audaç i artísticament innovadora tant a “Shoah” com a la molt diferent “Son of Saul”, de Laszlo Nemes, “The Zone of Interest” és una pel·lícula desafiadora més que no pas convencionalment provocativa, però, en qualsevol cas, de visió essencial i un treball que serà un vital focus de discussió tant al món cinèfil com més enllà. (..) Aquesta pel·lícula té una relació tangencial amb el llibre de [Martin] Amis, eliminant-ne les múltiples intrigues i l’humor negre sardònic per a un enfocament minimalista i més rigorós del seu tema central. Aquest tema és la vida domèstica del comandant d’Auschwitz Rudolf Höss (Christian Friedel) i la seva dona Hedwig (Sandra Hüller), que s’han creat una llar acollidora i luxosa per a ells i els seus fills a la vora d’Auschwitz. La pel·lícula revela la naturalesa del seu idil·li a poc a poc: al principi, veiem una fotografia composta i pictòrica de la parella i els seus cinc fills al costat d’una ribera frondosa, en un viatge nedant. Només quan tornen a casa ens adonem dels indicadors de qui són i on: l’uniforme de les SS d’Höss, els criats de la llar que van i vénen (alguns són clarament presoners del camp), finalment les torres de vigilància i xemeneies fora del domini suposadament edènic de la família. (..) De mica en mica, apareixen elements més ombrívols, tot i que, des del principi, la foscor sempre és tant més evident com el revers de la “normalitat” quasi suburbana que s’hi mostra. (..) La pel·lícula aborda constantment la nostra consciència del que sabem sobre l’Holocaust, sense haver de dir-nos ni mostrar-nos gaire. En tot cas, és fins i tot més estricte que “Son of Saul” en negar-se a mostrar allò que no es mostra i que és impensable, que segueix quedant fora de la pantalla (..). La barrera entre el que es veu i el que no es veu, entre el que s’escolta i el que silencia la ment negadora, esdevé una figura per a la mentalitat nazi, amb les atrocitats del sistema de camps sempre a la vista. Els qui en són còmplices aconsegueixen saber i no saber alhora què es fa en nom seu. (..). La major part de la pel·lícula es compon de moments breus i episòdics de la vida domèstica dels Höss (..) La pel·lícula pren una altra direcció cap al seu tram final de manera desorientadora, mostrant a Höss als passadissos del poder de Berlín, implicat en l’administració burocràtica de la deportació i l’extermini. Però els últims plans enigmàtics d’ell enmig d’austers passadissos de marbre són una altra indicació pel judici interpretatiu de l’espectador (..). En lloc de donar vida convencionalment a la parella Höss com a personatges completament encarnats, la pel·lícula ens fa conscients d’ells com a persones que actuen en papers dins de l’univers del protocol nazi, alhora humans malalts moralment i fantasmes dins d’una gran màquina assassina. David Ehrlich, a la crítica per a ‘IndieWire’: (..) profundament esgarrifosa (..). Mai cap pel·lícula sobre l’Holocaust s’ha compromès més a il·lustrar la banalitat del mal, i això és perquè cap pel·lícula sobre l’Holocaust mai ha estat més decidida a ignorar el mal del tot. Hi ha un mur literal de formigó que separa els personatges de Glazer dels horrors del costat, i ni una sola vegada la seva càmera s’atreveix a mirar-hi per veure’l millor. Ni tan sols expressa el més dèbil indici d’aquest desig. (..) A “Under the Skin”, la monstruositat de Scarlett Johansson es veu desafiada per l’aparició gradual de la seva humanitat. A “La zona d’interès”, la humanitat de Rudolf i Hedwig es veu desafiada per l’aparició gradual de la seva monstruositat. (..) A “Under the Skin”, el protagonista alienígena de Glazer arriba a reconèixer-se en els altres. A “The Zone of Interest”, la seva família ària es nega explícitament aquesta oportunitat. (..) Dit això, la mirada del director és encara més aliena aquí que mai. En una evolució dels trucs de càmeres ocultes que va utilitzar per atraure homes reals a la furgoneta de Johansson, Glazer va rodar “The Zone of Interest” amb 10 càmeres fixes que es van col·locar a la casa on es desenvolupa aproximadament el 75 per cent de la pel·lícula, basant-se en l’enfocament -amb tiradors per accionar-les mitjançant comandament a distància-. Les escenes superposades cronològicament es rodarien en diferents sales al mateix temps, des de la mateixa distància i amb la mateixa llum natural o diegètica, independentment del seu èmfasi dramàtic. L’enfoc dóna com a resultat un efecte paradoxal: la pel·lícula se sent guiada per un esperit humà, però absent d’un toc humà (una desconnexió que resulta excepcionalment convincent i avergonyeix encara més les limitacions de la IA). El procés inculca una uniformitat aplanadora en una pel·lícula on la manca de drama esdevé profundament repugnant per si mateixa. Irònicament, és a causa de la disciplina de monjo de Glazer que “The Zone of Interest” esdevé més sorprenent per les seves poques floritures ocasionals. En el que sembla la seva versió de la noia de Spielberg amb l’abric vermell, Glazer utilitza imatges tèrmiques per veure un nen local robar a la nit i deixar menjar als jueus que treballen als camps d’Auschwitz. Més tard, després d’un atac de tos que evoca records d’Anwar Congo a “The Act of Killing”, Glazer introdueix de sobte una ruptura encara més dramàtica de l’estil establert de la pel·lícula, que ens retorna a la dialèctica entre representar una atrocitat i traçar-ne el contorn amb guix. Àngel Quintana, a l’article per a ‘Caimán’, via Facebook: Jonathan Glazer roda de manera impecable, amb un gran rigor, una pel·lícula sobre uns éssers que prefereixen preocupar-se pel seu gosset que pels presoners que criden de dolor al costat de la seva mansió. El mal apareix amb tota la seva fredor i es qüestionen els límits del suportable com a acte de perversió. Rudolf Höss activa la màquina de la mort, però el plaer de la seva família els converteix tots en còmplices de l’horror. Glazer roda la pel·lícula des d’una visió absolutament conceptual, amb interludis musicals a càrrec de Mica Levi i amb algunes petites relliscades cap al present. A diferència de la majoria de les pel·lícules concentracionàries aquesta vegada entrem a l’interior de la cambra de gas, però no per fer un simulacre com Spielberg, ni per negar aquest inimaginable a què apel·lava constantment Claude Lanzmann, entrem a la cambra de gas mentre unes dones la netegen. No estem el 1945 sinó al nostre present, en un moment en què l’infern s’ha convertit en un parc temàtic per a turistes. L’horror no està únicament al cor de les tenebres sinó a la mirada amb què l’observem des del nostre present. Jonathan Glazer ens sacseja, el nostre estómac s’encongeix. La pel·lícula ens fa mal.Peter Bradshaw, a la seva crítica per a ‘The Guardian’ li posa 4 estrelles sobre 5 i en diu: Una única broma satànica travessa el cel·luloide a la pel·lícula de Jonathan Glazer, tècnicament brillant i inquietant sobre l’Holocaust, (..) una pel·lícula que, malgrat tot el seu art, potser no controla del tot el seu (intencionat) mal gust. (..) La pel·lícula, amb la seva magnífica partitura de Mica Levi i el disseny de so de Johnnie Burn [(a la casa dels Höss se senten tothora els crits de desesperació del camp i les ràfegues)], té un poder indubtable, però bé podria reactivar el debat sobre com conjurar hàbils efectes cinematogràfics a partir dels horrors de la història: em vaig trobar pensant en l’objecció de Jacques Rivette a l’espinós travelling de “Kapò”, de Gillo Pontecorvo (1960). Tanmateix, la pel·lícula de Glazer està, almenys possiblement, en la tradició de representar l’horror indirectament, com Claude Lanzmann i Michael Haneke. I la pel·lícula intenta acomodar-se al testimoni jueu, tot i que la seqüència de coda final al museu d’Auschwitz actual pot absoldre la pel·lícula de frivolitat, però estranyament representa una mena de pèrdua de nervis, com si finalment la pel·lícula no suportés romandre dins de la presó de la ironia històrica i ha de sortir d’allà per reafirmar les seves credencials humanes. No obstant això, pot haver-hi dubtes sobre l’enfocament de Glazer en un mal que crea la seva pròpia banalitat, la banalitat que va permetre als assassins en massa seguir amb els seus assumptes. Imma Merino, a la crònica pel diari ‘El Punt Avui’: (..) Allò que fa present el film és que el nazisme no va comptar amb la col·laboració de gent embogida, sinó de beneficiaris de la seva maquinària destructiva, però també productiva amb mà d’obra barata. Inspirant-se parcialment en la novel·la homònima de Martin Amis, Jonathan Glazer (..) aposta per una posada en escena rigorosa i distanciada, però el resultat pot plantejar dubtes a causa d’una certa retòrica formalista que comença i acaba amb una pantalla en negre de llarga durada amb la qual sembla que es vol apel·lar a l’irrepresentable dels forns crematoris, que, tanmateix, es fan presents amb unes dones netejant-los. El film mostra allò que Hanna Arendt va definir com la “banalitat del mal”, però el mal no és mai banal (ni les conseqüències del seu exercici) mentre que ho poden ser les seves representacions. La nota ben discordant l’hi posa Carlos F. Heredero a l’article per a ‘Caimán’: Adaptació libèrrima de la novel·la homònima de Martin Amis, de la qual Jonathan Glazer elimina tot l’humor satíric del novel·lista, però també el triangle amorós que centra el relat literari, el nou film del director d’”Under the Skin” (2013) és un artefacte conceptual que posa sobre la pantalla una particular versió de la idea de la banalitat del mal, desenvolupada per Hannah Arendt al seu llibre ‘Eichmann a Jerusalem’. Al llarg de la primera part (la més valuosa i realment aconseguida de la pel·lícula), el comandant del camp de concentració d’Auschwitz viu confortablement amb la seva família (..). La idea-nucli, que diria José Luis Borau, és una troballa espacial, conceptual i fílmica enlluernadora, filmada per Glazer amb una fredor gairebé glacial hereva inequívoca del primer “Funny Games” de Michael Haneke (1997). Una treballadíssima banda sonora fa sobrevolar constantment sobre la idíl·lica mansió del comandant el so ominós de la maquinària mortífera veïna (..). La posada en escena fa ressonar sobre la blanquíssima vida quotidiana de la família el més negre i el més atroç de la història de la humanitat (aquesta és la gran idea visual i conceptual del film), i ho fa amb rigor i amb plena coherència fins i tot que… la temptació formalista de Glazer, la deriva argumental del relat (el comandant és destinat a Berlín per coordinar la logística de la shoah) i la inclusió de fragments onírics acaben per disgregar la pròpia idea concentracionària de la posada en escena i també per diluir , de manera contradictòria amb les pròpies intencions, la intensitat i la coherència de la denúncia. La pel·lícula comença a navegar llavors per digressions poc productives fins que, al seu epíleg, entrem per fi dins d’Auschwitz, però ho fem quan aquell lloc ja s’ha convertit en una exposició per a visitants, quan les dones de la neteja s’afanyen a netejar les vidrieres de les vitrines en els temps contemporanis. Aleshores la metàfora del film recupera tota la seva força, però llavors és potser ja massa tard i l’operació es percep com a impostada, com un afegit ressonant, però incrustat amb calçador. I Gaël Golhen i Sylvestre Picard, a la crònica per a ‘Première’ també la deixen malament, começant per titular-la: “The Zone of Interest” de Jonathan Glazer, avorriment i boira [en original, “ennui et brouillard”, fent referència al mític film de Resnais “Nuit et brouillard”, sobre els crims comesos pels nazis als camps de concentració], afegint-hi: Ja ens ho havia fet amb “Under The Skin”. Glazer s’havia pres enormes llibertats amb el llibre original de Michel Faber, redissenyant completament el seu personatge alienígena per convertir-lo en una creació cinematogràfica pura. Ho torna a fer aquí amb el llibre de Martin Amis, ‘The Zone of Interest’. (..) Res d’això a la pel·lícula, que opta per seguir només la vida quotidiana del comandant i la seva dona, que viuen feliços junts a l’ombra del camp. L’aspecte pasolinià ha desaparegut completament, la intriga sentimental-còmica i també el drama existencial del ‘sonder’. Glazer es reapropia completament de l’obra per fer-ne una altra cosa: tant millor. El problema és que la seva nova direcció -la del cinema pur- no produeix res. A través de vinyetes bucòliques (una família a la vora d’un riu) o perfectament insignificants (primers plans de flors) rodades a l’ombra d’una immensa paret darrere de la qual es veu l’ombra de les torres de guàrdia del camp, (..) i pantalles negres autoritàries, qüestiona les fronteres de la humanitat i vol reflexionar sobre la representació del Mal. No obstant això, res no pertorba mai aquest marc artístic, aquest procés de posada en escena ultra rígid que bàsicament no proporciona gaire més que el preparat per pensar. Res destaca d’aquesta laboriosa aplicació de principis estètics i morals. Al cap de cinc minuts, tot està exposat i res canviarà. (..) Glazer continua sent un cineasta impressionant (les passejades dels personatges a les barraques són esgarrifoses com Alan Clarke), però el seu poder està completament confinat a les parets de la seva petita instal·lació de formigó armat. El que queda és una pel·lícula amb un títol brillant – sens dubte el principal motiu pel qual Glazer va adaptar el llibre – i Christian Friedel, realment boig en el paper del comandant del camp. (..).

A l’altra banda del paradís, article d’Àngel Quintana, al ‘Full de sala del Cinema Truffaut’: Entre els textos escrits per Primo Levi, n’hi ha un de veritablement inquietant, el pròleg que va escriure per al llibre de Rudolf Höss, ‘Jo, comandant d’Auschwitz’. Höss va ser l’oficial de la SS a qui el 1940 se li va encarregar dirigir el camp de concentració d’Auschwitz i que el 1941 va ser cridat a Berlín per Henrich Himmler perquè posés en funcionament una nova unitat destinada a l’operació final, gasejar a milers de jueus. Primo Levi comença el pròleg dient que és “un llibre ple d’infàmies comptades amb una poca traça burocràtica que pertorba” però afirma que li interessa perquè descriu l’origen del mal i mostra com aquest home, que va ser un dels majors criminals que han existit “no era diferent de cap altre burgès d’un altre país”. Rudolf Höss i la seva dona Hedwig Höss són els principals protagonistes de “La zona de interés” de Jonathan Glazer, pel·lícula que difereix obertament de la novel·la de Martin Amis amb què comparteix el títol. (..) És curiós pensar de quina manera el treball d’adaptació dut a terme per Jonathan Glazer estaria més proper a l’esperit del pròleg que Primo Levi va escriure del llibre de Rudolf Höss que no pas de la novel·la homònima de Martin Amis. És a partir del desig de desfer la suposada hipotètica vida en un paradís artificial que Jonathan Glazer ens mostra com al costat dels murs del camp de concentració, la família de Höss resideix en una luxosa mansió amb piscina. Els nens es banyen al riu i es comporten de manera disciplinada, com una acomodada família nazi. A casa seva s’olora el forn crematori i se senten els crits de desesperació de les persones atrapades al camp. A la família no els importa, només els preocupa que creixin les roses del jardí i aparentar-ne una unitat. El pare treballarà cada dia engalanat amb el vestit de servei al camp, la història encara no l’ha batejat com l’animal d’Auschwitz. La família protagonista gaudeix de tota mena de plaers dins d’una illa grotesca, des de la que es perpetua la sensació de tenir una vida familiar ordenada, de practicar l’amor a la natura i de forçar un moralisme d’arrel victoriana. La proposta cinematogràfica de Jonathan Glazer ens mostra la mediocritat del mal en estat pur i ho fa a partir d’una estètica que, en certa manera, provoca una certa transgressió respecte als codis tradicionals sota els quals s’ha observat l’holocaust. Glazer construeix el seu relat a partir d’una clara voluntat minimalista, buscant a les fonts estètiques de la depuració formal la possibilitat de pensar de forma conceptual en què consisteix aquest també arreglat concepte de “la banalitat del mal”, formulat per Hannah Arendt durant el judici a Adolf Eichmann. Primo Levi assumeix en la seva introspecció a la figura de Höss que per comprendre el seu cinisme cal recordar que va ser educat a partir d’un principi clar: “L’ordre és necessari, en tot; les directives han de venir de dalt; aquestes són bones per definició i s’han d’executar sense discussió, però de manera conscient; la iniciativa només s’admet quan contribueix a un compliment més eficaç de les ordres. L’amistat, l’amor i el sexe sempre són sospitosos”.

Paradís pervers, crítica d’Imma Merino, al dirai ‘El Punt Avui’: (..) Glazer, doncs, vol fer sentir l’horror deixant-lo fora de camp visual, a banda de mostrar la xemeneia fumejant dels forns crematoris. L’horror, de fet, es representa a través d’una família que fa per viure ‘normalment’ en un paradís (..) al costat d’un infern: una cadena industrial de la mort que el patriarca, convertint-se així en un dels grans criminals de la història, contribueix a posar en funcionament. Per això, duent al límit el concepte de la dissociació cognitiva i la negació de l’horror, pot estranyar que Glazer presenti Höss com algú que no vol veure (mostrant-lo primer amb una bena als ulls) una realitat que va organitzar amb convicció i orgull de SS: fins s’entreveu a les seves memòries, encara que volgués exculpar-se (allò que havia de complir ordres) essent menat a escriure-les en una presó de Cracòvia abans de ser jutjat i condemnat a mort. Això mentre que l’esposa diu a la seva mare, de visita al ‘paradís’, que “els jueus estan al costat del mur” que, semblant-li horrorós, vol tapar amb una heura. El cas és que, a través d’un dispositiu formal que fa que observem els personatges i a la vegada ens sentim com si habitéssim a la mateixa casa, Glazer sembla suggerir-nos (crec que una mica perversament fent tota la humanitat culpable) que també nosaltres vivim d’esquena als horrors del món: els Höss com un mirall? Potser és una mica massa. Cineasta (tot i que més aviat sembla un enginyer audiovisual) de culte, sobretot arran de “Under the skin” (2013), Glazer va concebre un dispositiu a partir de la col·locació de diverses càmeres en un decorat on els actors es movien instruïts, però es diu que alhora lliurement, representant escenes domèstiques. Imatges de vigilància que el director controlava a distància a través de pantalles. Tals imatges poden enganxar, però pot arribar un moment de saturació davant d’una certa retòrica formalista. Personalment, em va venir al cap què coi m’havia d’importar l’amor a les flors d’Hedwig Höss i tot el que devia fer aquesta família mentre a prop seu eren assassinades milers de persones.

¿És “La zona de interés” la pel·lícula més incòmoda sobre la barbàrie nazi?, crítica de Paula Arantzazu Ruiz, al diari ‘Ara’: (..) mai un film havia enlluernat amb tanta potència les conductes associades amb allò que Hannah Arendt va anomenar la banalitat del mal, però també és cert que, de vegades, tanta claredat i intenció discursiva pot eclipsar qualsevol altra possibilitat narrativa. Encapsulat en el dispositiu de recreació, aquest petit teatre de gestos rutinaris i insuportables observa els Höss des d’una distància moral prudencial, transformant els seus motius i moviments en una coreografia potser massa abstracta. Només l’estremidor i magnífic disseny sonor de Mica Levi ens recorda el que els nostres ulls no estan veient: la veritable foscor de l’ànima humana.