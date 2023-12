Fitxa i comentari: “The K__.ller” / “El ases__.no”, de David Fincher

“The Killer” / “El Asesino”. Any: 2023. Durada: 1h53. Director: David Fincher. Guió: Andrew Kevin Walker, basat en la novel·la gràfica d’ Alexis Nolent. Intèrprets: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Kerry O’Malley, Sophie Charlotte, Emiliano Pernía, Gabriel Polanco. Vista per Netflix, en VOSC, el 29.11.2023.

Sinopsi: Després d’un desastrós error, a París, un assassí despietat s’enfronta als seus caps -i a si mateix- en una persecució global que ell insisteix que és de tot menys personal. És un home solitari i fred, metòdic i lliure d’escrúpols o remordiments. Ell, l’assassí, espera a l’ombra, vigilant el següent objectiu. Com més espera, però, més sembla perdre el cap. I la seva fredor. Retirat a la República Dominicana, es veurà involucrat en un afer entre Florida, Nova Orleans, Nova York…

Comentari.

Les darreres pel·lícules de David Fincher han perdut aquelles atmosferes, a vegades opressives, que captivaven l’espectador. Ni “La xarxa social” (2010), ni “Perdida”/”Gone Girl” (2014), ni “Mank” (2020) no tenen aquella textura fascinant, aquell xuclar-nos que atresoraven els personatges, els ambients, les imatges, el so de títols com “Se7en” (1995), “The Game” (1997), “El club de la lucha” / “Fight Club” (1999), “Zodiac” (2007) i fins i tot la brillant “El curiós cas de Benjamin Button” (2008). Fincher era i és un bon narrador, un director eficaç, que manté una personalitat en els seus films, ben diferenciada dels corrents més comercials de Hollywood; però ha perdut substància, suc cinematogràfic. N’és un bon exemple “The Killer”, ben portada, volgudament reiterativa en la conformació del personatge que encarna Michael Fassbender (bé, com sempre, aportant-hi sobretot el físic i la presència), mantenint-hi tothora el punt de vista d’aquest fred i expeditiu assassí professional que ha de bregar en la lluita contra els que el van contractar i els que el volen liquidar, per no deixar rastre del seu encàrrec criminal que va fracassar. Passant doncs d’una mena de pròleg d’acció (o més aviat inacció) del franctirador a la meticulosa reacció de l’assassí, tant de supervivència com venjativa. Tot impecable, però insuls, fatalment insípid.