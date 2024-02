Altres veus: “Sala de profesores” / “La salle des profs” / “Das Lehrerzimmer”, d’ İlker Çatak

Presentada a la secció Panorama del Festival de Berlín de l’any passat, on va guanyar-hi el premi no oficial CICAE-Art Cinema i el guardó de la xarxa Europa Cinemas, actualment nominada a l’Oscar en la categoria Millor Film Internacional, s’ha estrenat a Catalunya “Sala de profesores” / “La salle des profs” / “Das Lehrerzimmer“, del director İlker Çatak.

Sinopsi: La Carla Nowak (Leonie Benesch), una professora idealista, comença el seu primer treball a una escola de secundària. Quan es produeixen una sèrie de robatoris a l’escola i se sospita d’un dels alumnes, decideix arribar al fons de la qüestió pel seu compte. La Carla intenta fer de mitjancera entre pares indignats, col·legues obstinats i estudiants agressius, però s’enfronta a les estructures implacables del sistema escolar.



Algunes reaccions a la projecció del film al Festival de Berlín:

Nikki Baughan, a ‘Screen International’: Un estudi molt observat i detallat de les repercussions sísmiques que poden venir de les decisions aparentment més petites. Peter Bradshaw, a la seva crítica a ‘The Guardian’ en diu: Aquest drama d’aula, intransigent, del director Ìlker Çatak aborda inicialment algunes veritats insidioses i incòmodes, però mai no troba del tot la seva força dramàtica. La nova pel·lícula d’Ìlker Çatak és una pel·lícula dolorosa i intensa sobre un cas de robatori en una escola secundària alemanya. Les qualitats intransigents conviuen inicialment amb alguna cosa subtilment insidiosa i sense resoldre, una demostració inquietant de mentalitat de ramat enverinat, tot subratllat per una partitura musical inquietant. Això dóna pas a una mena de melodrama menys potent i més genèric. Els tendons dramàtics de la pel·lícula afluixen una mica en el seu tercer acte i em pregunto si els guionistes Çatak i Johannes Duncker estaven segurs de com acabar exactament la seva història. No obstant això, se’t clava al cap (..).

Articles publicats ran de la seva estrena a Catalunya:

L’escola és un fosc reflex de la societat al film alemany candidat a l’Oscar, crítica de Gerard Casau, al diari ‘Ara’: (..) un ‘thriller’ de microviolència psicològica on les aules i els passadissos formen un pulcre laberint que dilueix tota certesa, i on l’escola deixa de representar l’ideal platònic de la societat civilitzada –un espai de convivència, aprenentatge i ordre– per reflectir, sobretot, les seves assignatures pendents.