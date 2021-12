“Notícias del gran mundo”, de Peter Greengrass

Notícias del gran mundo. Títol original: News of the world. Director: Peter Greengrass. Guió: Greengrass, Luke Davies, basat en la novel·la de Paulette Jiles. Repartiment: Tom Hanks (capità Kidd), Helena Zengel (Johanna). Música: James Newton Howard. Vista el dia 09.12.2021, en VOSE, a Netflix.

Sinopsi: Fa cinc anys que s’ha acabat la Guerra de Secessió als Estats Units. El capità Jefferson Kyle Kidd recorre el país llegint notícies publicades als diaris, parlant a la gent d’històries que han passat en altres indrets. Pels camins de Texas, un dia topa amb Johanna, una nena que els indis Kiowa van segrestar fa sis anys, temps durant el qual ha estat vivint amb ells i l’han pujada com una d’ells. Ara, els seus “pares” kiowa també han mort i l’autoritat competent ha dictaminat que, mal que la noia no vulgui, ha d’anar a viure amb els seus oncles, a l’altra punta de Texas. El capità Kidd no troba a qui deixar la menuda, que és díscola i només parla kiowa i restes de l’alemany matern, i accepta de fer-se’n càrrec i dur-la fins a ca els oncles. El trajecte, però, serà molt llarg i hi toparan amb un seguit de dificultats, de tota mena.

Atenció: espòilers!

Peter Greengrass ens ofereix una pel·lícula de viatge, un western de trajecte, en què mostra el paisatge humà a Texas després de la guerra civil nord-americana. El pretext és aquest dur la nena a cals oncles, però el relat ens va presentant un seguit de protagonistes que configuren aquest paisatge: una tropa de soldats ianquis -que demanen al capità el document en què jura lleialtat i que els diu la data i el lloc en què es va rendir-; un públic contrari a la notícia d’incorporar Texas als EUA, tres vençuts delinqüents que volen capturar i vendre la Johanna; una població tiranitzada per un resistent -que diu que no para de lluitar contra mexicans, indis, negres…-; indis; colons assentats… La història del mateix capità: qui era abans de la guerra, en què es va convertir, el que li va passar a la seva família i què és ara…

La posada en escena grinyola als moments en què el capità fa sirgar Johanna: de rebel indomable passa sobtadament a fer el que li diuen… I el guió no resol bé el procés de comunicació entre el capità i Johanna, llastrat pel desconeixement de l’anglès per part de la nena i del kiowa per part del capità i, tanmateix, quan convé s’entenen massa fàcilment.

El ritme del film és serè, s’agafa el temps que convé per seguir el camí dels dos personatges principals, sense que en cap moment sembli que passin una cursa d’obstacles. Està servit pel bon treball a què ens té acostumats Tom Hanks. Una subtil banda sonora de James Newton Howard i l’esplèndida fotografia de Dariusz Wolski -en algun moment potser massa esteticista-.