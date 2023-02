“99 Moons”, de Jan Gassmann: fitxa i comentari

99 Moons. Director i guionista: Jan Gassmann. Repartiment: Valentina Di Pace (Bigna), Dominik Fellmann (Frank). Vista el dia 05.02.2023, en VOSC, per FilminCat.

Sinopsi -de FilminCat-: El control ho és tot per a la Bigna, una científica de 28 anys, qui fins i tot planeja els seus desitjos sexuals més amagats. Un dia coneix en Frank, un home de trenta anys que busca el sentit de la vida en un mar de drogues dures i sexe esporàdic. Podran tots dos entregar-se al desig i esquivar l’abraçada del amor?

Comentari.

Ens la venen com una pel·lícula molt eròtica. I sí, de sexe, n’hi ha molt; però és essencialment un film sobre la relació peculiar entre els dos protagonistes, enduts pel desig i la passió, que tanmateix van topant amb l’amor -és possible estimar-se quan el que els uneix és un vincle eròtic que frega el sadomasoquisme?-, el sentiment de possessió -ai, el delit per no compatir l’objecte del plaer (i potser d’amor)!-, la llibertat de cadascú -ui, les cases on podrien viuen junts, els fills que podrien venir, l’obertura íntima a terceres persones…-, el compartir la vida -ah, els projectes vitals diferents!-, la dependència l’un de l’altre…

Jan Gassmann té cura de filmar-ho tot amb certa distància, no escatimant cap escena, però no rabejant-se en els cossos ni en els actes sexuals, malgrat el gran voltatge eròtic del metratge sencer. No perd de vista en cap moment que allò que li interessa és l’estudi d’aquesta relació entre els personatges, joves, d’avui en dia, en què el sexe assequible fàcilment se les ha amb els compromisos inalienables de la condició humana i de la vida adulta. Divideix la pel·lícula en episodis successius, pautats per l’avanç del temps -comptat per llunes…-, en cada un dels quals aquesta relació es manifesta novament i topa amb un nou repte difícil de superar, sense entretenir-se en res que pugui distreure’ns del que n’és l’objectiu fílmic.