Altres veus: “El triángulo de la tristeza”, de Ruben Östlund

El triángulo de la tristeza / Sans filtre / Triangle of Sadness, de Ruben Östlund, va fer-se seva el Jurat del Festival de Canes, que li va atorgar la Palma d’Or; ha dut els acadèmics de Hollywood a nominar-la a l’Oscar en 3 categories -Millor Pel·lícula, Millor Direcció i Millor Guió Original- i als de l’acadèmia europea del cinema a premiar-la com a Millor Pel·lícula, Millor Direcció, Millor Actor i Millor Guió. En canvi, el film va decebre molt a bona part de la crítica, ran de la seva projecció al Festival. Ara en recordo la sinopsi i algunes de les reaccions que vaig recollir-ne. I, a més a més, hi vaig afegint articles que es vagin publicant als mitjans nostrats, ran de l’estrena al Principat, les Illes i el País Valencià.

Sinopsi: Els models i “influencers” Carl i Yaya naveguen pel món de la moda mentre exploren els límits de la seva relació. Després de la “Fashion Week”, la parella està convidada a un creuer de luxe amb una galeria de passatgers que són delinqüents súper rics -un oligarca rus, traficants d’armes britànics i un capità idiosincràtic, alcohòlic i que cita Marx-. Al principi, tot sembla que es pot penjar a Instagram. Però s’acosta una tempesta i un gran temporal de mar colpeja els passatgers durant el sopar de gala de set plats del capità. El creuer acaba catastròficament. En Carl i la Yaya queden abandonats en una illa deserta amb un grup de multimilionaris i una de les netejadores del vaixell. La jerarquia es capgira de sobte, ja que la dona és l’única que sap pescar.

Algunes reaccions.

Xavi Serra, al diari Ara, després de rebre’l amb un Östlund, príncep de la sàtira grotesca, explica que es confirma com a príncep de la sàtira incorrecta i cruel amb Triangle of sadness, comèdia despietada sobre els fastigosament rics i els seus privilegis (..) El film contempla els seus personatges sense empatia i els deforma fins a la caricatura per extreure –quasi a la força– la rialla del públic (..) L’humor ferotge i efectista d’Östlund té la virtut de riure’s de tot el que es belluga, però la seva falta de compassió i humanitat acaba saturant, sobretot en la seva relectura àcida de la rebel·lió de les classes oprimides (..) Si bé, adverteix: No es descarta, però, que torni a guanyar la Palma d’Or. Àngel Quintana, a Caimán, no s’està d’orgues i carrega de valent, començant per titllar de mediocre el seu esplèndid film anterior, The Square, guanyador de la Palma, i seguint en aquests termes: (..) [Östlund, igual que Godard o De Oliveira, explica] decideix dur a terme la seva metàfora sobre el naufragi del neocapitalisme ambientada també en un transatlàntic. Tot i això, el seu discurs és tan feble i ridícul que la que acaba naufragant és la seva pròpia pel·lícula (..) El traç utilitzat per la pel·lícula és de brotxa grossa, amb alguns acudits ben resolts. Fins i tot podem dir que quan la pel·lícula funciona millor és com més grollera intenta ser (..) I el patriarcat dóna pas a un cert matriarcat, com si la fi d’un món portés la utopia. De totes maneres, tot acaba sent tan simplista que la pretesa especulació política acaba en la més gran de totes les obvietats. Imma Merino, al diari El Punt Avui -en crònica que ja he enllaçat a l’apunt dels enllaços-, també comença per a recordar que The Square, la Palma d’Or d’Östlund, és una de les més discutibles (vergonyosa, segons aquesta cronista) de la història del festival de Canes. I ho rebla dient: El que és pitjor és que Östlund hi mostra aquella mena de supèrbia cínica amb la qual certs cineastes se situen per sobre dels humans per ridiculitzar-los. I, respecte a Triangle of Sadness, diu: ho ha tornat a fer: una ximpleria (plena de mal gust, d’acudits fàcils i tota mena d’obvietats, a més de vòmits) (..). Östlund, un llest, dona gat per llebre: fa passar per transgressora una cosa grollera i, al capdavall, innòcua per la seva banalitat. Però, vista la reacció del públic i de bona part de la crítica, de nou ha aconseguit vendre el producte, que, a més, s’allarga fins a les dues hores i mitja. Més letal encara, el crític de La Voz de Galícia, José Luís Losa, en sortir de la projecció no es va poder estar d’escriure, a Twitter: Atesa l’excrescència d’Ostlund, va afirmar: Canes ha mort. I a la seva crònica per a La Voz de Galícia ha escrit: inacceptable exhibició de mal gust i pitjor cinema, injectat a més de bòtox de l’enganyifa que va de subversiva i és, en realitat, reaccionària vomitona d’esquers putrefactes. Perquè piqui el peix de pitjor olfacte. Alejandro G. Calvo, a Twitter: A TRIANGLE OF SADNESS hi ha els millors 20 minuts de tot el cinema de Ruben Östlund: un festival de vòmits i diarrea de multimilionaris en alta mar. La resta ja no m’agrada tant. Per la seva banda, en Paco Vilallonga, sempre més equànime, va tuitar: Una crítica demolidora al capitalisme, el món del luxe, els influencers. Té moments divertits a la 1a part però Ostlund es passa de frenada en molts moments. I està encantat d’haver-se conegut. La subtilesa no és el seu fort. I a la seva crònica a Diari de Girona, que he penjat a l’apunt específic- ho rebla: La pel·lícula té grans moments, però a partir del tercer acte entra en una espiral autodestructiva en la que esclaten els pitjors «tics» del seu director: la tendència a l’excés, la manca de subtilesa i matisos. (..) i el film degenera cap a l’excés i l’artefacte buit i efectista. Screen International, a Twitter, remarca que li falta la despietada fredor irònica que va fer tan memorables aquestes dues pel·lícules (Força major i The Square). Diego Lerer, a Twitter, també la deixa “maca”, titllant-la de despropòsit cinematogràfic. Peter Bradshaw, a The Guardian, li posa 2 estrelles sobre 5 i diu: (..) apunta a objectius obvis i fa un desastre en colpejar-los (..) Estrident, derivativa i terriblement deficient en rialles genuïnes, la nova pel·lícula de Ruben Östlund és una sàtira europea de mà dura, sense la subtilesa i la perspicàcia de la seva revolucionaria pel·lícula Força Major, ni el poder del seu espectacle comparable, guanyador de Palma, sobre el món de l’art, The Square. Aquesta pel·lícula, en canvi, es felicita de manera eixordadora per estar en contra de la crueltat dels súper rics del món, contra la cultura trillada de la moda, contra la inconsistència dels influencers de les xarxes socials. Gerard Casau, a Twitter: L’extenuant però per moments brillant ‘Triangle of Sadness’ conté una desfeta escatològica en un creuer amb Refused retrunyint que és el gran moment musical del que portem de festival, i també el millor que ha rodat Ruben Östlund. Joan Millaret, a Cinemacatalà.net: (..) Östlund torna a donar la nota a Canes amb una nova descàrrega de mala llet (..) Una sàtira ferotge del món de l’opulència i el luxe, i, per extensió, del nostre sistema capitalista i del capitalisme d’estat rus (..) Östlund dispara amb canonades i tot que encerta força dianes també es perd molta pólvora en l’escomesa. Sergi Sánchez, a Twitter, sembla que la defensa, amb matisos: és pura brotxa grossa, però amb la mala bava dels Monty Python. Els rics són una diana fàcil, però Ruben Östlund es fica en camises d’onze vares sense que li tremoli el pols. No apta per als detractors de la comèdia cruel, gamberra i escatològica. I qui la defensa del tot és Anne Thompson, a Twitter: Les meves grans expectatives sobre Triangle of Sadness, la primera pel·lícula en anglès de Ruben Ostlund, no es van frustrar. El director de Force Major and The Square sap com crear escenografies còmiques inspirades que fan parlar al públic. Qui el comprarà?. Maria Cusó Serra, a Twitter: He rigut MOLT amb “Triangle of sadness” de Ruben Östlund a Canes. Una sàtira punyent i esmolada contra el capitalisme ferotge amb grans dosis d’humor negre, frases de Marx, caques i vòmits. Llàstima de la durada (massa llarga). Jan Lumholdt, a Cineuropa: Östlund dirigeix ​​una “Robinsonade” diabòlicament entremaliada entre els rics i els fastigosos. A mesura que avancen els experiments socials, el gènere de narració de la “Robinsonade” proporciona un disruptor pràctic de jerarquies. Posa al mar algunes persones de diferents posicions socials, afegeix una tempesta, un naufragi i una illa deserta, aguanta el rescat durant una estona i observa què passa.

Articles publicats ran de l’estrena al Principat, les Illes i País Valencià.

Crítica de Gerard Casau, al diari Ara: ‘El triángulo de la tristeza’: la darrera Palma d’Or de Canes fa vomitar els rics. Hi ha artistes que, amb els anys, es van polint i refinant. Ruben Östlund, en canvi, sembla tornar-se més cafre a cada nova pel·lícula (..) El cert és que les grolleries escauen prou bé al director suec, potser perquè li permeten abraçar una comicitat que el seu cinema sempre havia reclamat (..) La misantropia irredempta de què fa gala el cineasta pot arribar a ser tant brillant com antipàtica, però sembla poc probable que es volgués posar darrere la càmera per fer amics (..).