Aquest blog el vaig engegar el dia 01.03.2005 i d’aleshores ençà he parat atenció també a la carrera d’Agustí Villaronga. Passa que el 2017, l’any d’ “Incerta glòria” passava una temporada d’inactivitat, al blog, i per això no en vaig fer cap apunt. D’aquesta manera, “Pa negre” es converteix en la seva pel·lícula amb més presència; tot i que també hi ha articles sobre “El ventre del mar”, sobre “El mar” (ja que li vaig dedicar un parell d’apunts en clau retrospectiva) i una notícia sobre “El rey de la Habana”. M’ha fet especial il·lusió retrobar un parell d’articles que evoquen l’interès de Villaronga per “La mort i la primavera”, de Rodoreda.

La petja d’Agustí Villaronga en aquest blog:

Agustí Villaronga a FilminCat | En la mort d’Agustí Villaronga

El ventre del mar, d’Agustí Villaronga: fitxa i comentari (2021)

No hi ha cap apunt sobre “Incerta glòria” (2017) perquè en aquell moment no tenia actiu el blog.

Agustí Villaronga presenta “El rey de la Habana” a Sant Sebastià | Marc Recha va a Sant Sebastià, on també hi haurà Villaronga i Gay

Ni “Pa negre”, ni “Le Havre”, ni “S’ha declarat la guerra”, ni “El cavall de Torí”, ni… | “Pa negre”: siguem prudents | Agustí Villaronga torna a entrar en la preselecció a l’Oscar de parla no anglesa | La carrera internacional de “Pa negre” | L’acadèmia espanyola també premia “Pa negre”| Agustí Villaronga a Rotterdam 2011 | Gaudí 2010: corró “Pa negre” | Cinema en català: l’operació “Herois” + “Pa negre” està anant bé | “Pa negre”: segueix l’èxit a la taquilla | Altres veus: “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | A cop calent (2): “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Èxit de “Pa negre” a la taquilla, el primer cap de setmana | Que n’és de gran, Agustí Villaronga! | “Pa negre”: avui s’estrena! | Fitxa: “Pa negre” (Agustí Villaronga, 2010) | “Pa negre”: queda 1 dia | “Pa negre”: queden 2 dies | “Pa negre”: queden 3 dies | “Pa negre”: queden 4 dies | “Pa negre”: queden 5 dies | “Pa negre”, aplaudida a Sant Sebastià 2010 | Aquí el tenim: el tràiler de “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Agustí Villaronga: ‘”Pa negre” se centra en les emocions i els sentiments dels personatges’ | Isona Passola, productora de “Pa negre”: ‘Villaronga ha pogut compartir el món de Teixidor perquè és un especialista en captar les emocions humanes’| Sant Sebastià 2010 · Competició: “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Vídeo: “Pa negre”, d’Agustí Villaronga (primeres imatges) | Recha i Villaronga: algú no fa bé la feina… o no se’n surt! | “Pa negre” es presentarà al Festival de Sant Sebastià 2010 | “Presència” publica un reportatge sobre “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Recapitulació informativa sobre “Pa negre” d’Agustí Villaronga | Comença el rodatge de “Pa negre”, d’Agustí Villaronga | Agustí Villaronga durà al cinema “Pa negre”, d’Emili Teixidor

Pack DVD “Agustí Villaronga”

Agustí Villaronga, Mercè Rodoreda i les ironies del destí | La pel·lícula que no va a Frankfurt

Filmoteca Club 7: “El mar”, d’Agustí Villaronga | Fitxa: “El mar”, d’Agustí Villaronga (2000).