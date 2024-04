LES ELECCIONS VAN DE CATALUNYA

Sense categoria

Ahir va començar la campanya catalana, i la filial del PSOE a Catalunya va arrencar amb la sensació que la darrera cosa que importa és precisament Catalunya, un fet que hauria de provocar la seva derrota electoral per voler fre aquest frau.

Diu que treballaran per la Catalunya que ens mereixem i revertir una decada perduda, donant ple suport a Pedro Sanchez. Vol impulsar la tercera gran transformació que el país li fa falta, on ha criticat 10 anys perduts amb un balanç negatiu, posant al centre el seu lema “unir i servir” per cohesionar el territori i la ciutadania catalana. Fent polítiques públiques excel·lents on vinguin d’altres parts d’Espanya a veure com millorem la sanitat, educació i seguretat. Ho faran col·laborant i no confrontant, ja que Catalunya ha avançat quan ha anat a solucionar problemes i tot seguit ha estat un clam de suport a Sanchez amb una crida a la resistència col·lectiva davant la política de destrucció i deshumanització de la dreta i ultradreta i lloant la democràcia espanyola.

La jugada sembla clara, unes eleccions catalanes, que enlloc de parlar dels problemes a Catalunya volen fer un front contra la dreta espanyola que vol fer fora la democràcia plena que representa Sanchez, per aquí va la jugada del President espanyol. Això no es treballar per Catalunya, es treballar per un partit i per Espanya. Tampoc te cabuda aquest suport al President espanyol que hauria de ser un tema diferent a la campanya electoral. Ha criticat 10 anys perduts per l’independentisme, no li faltaria raó, però per incompetència dels partits independentistes, no per defensar un projecte amb suport a les urnes que es veu no accepta, curiosas manera d’entendre la democràcia. Vol millorar, no per Catalunya i la seva prosperitat, sinó perquè vinguin d’Espanya per admirar la seva obra, mentalitat em sembla bastant curta.

Ens diu que Catalunya avança quan no es confronta, sinó quan vol solucionar problemes. Es veu que el projecte de l’Estat propi no volia solucionar problemes, però el 155, un autèntic cop d’Estat a la democràcia i la violència policial a les urnes que els seu partit va donar suport,si. Parlar de destrucció quan ells son els primers que ho han practicat, és un exercici de cinisme colossal. Un sistema espanyol podrit amb uns partits que son peces del mateix sistema i on cap pot anar de victima, ja que son botxins.

Aquesta és la jugada, i a Catalunya en campanya electoral s’hauria de parlar dels problemes dels catalans i sobretot si es defensa la democràcia que també sigui la de la societat catalana i no la de Sanchez.