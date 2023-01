“Romería” sembla que serà el nou projecte de Carla Simón

En una entrevista molt oportuna de Bernat Salvà a Carla Simón, al diari El Punt Avui, per l’èxit d’ “Alcarràs” als Gaudí, arriben a parlar del nou projecte de la cineasta.

Pel que es veu, el projecte té el títol de “Romería” i Simón en diu: No l’expliquem gaire perquè està encara en camí. És una pel·lícula sobre la memòria familiar, una mena de viatge, una recerca dels orígens, que és una cosa que em preocupa molt. Què passa quan no tens accés a la teva memòria familiar, quan ho necessites per crear la teva pròpia identitat? És una mica més urbana que “Alcarràs”. Encara no estem explicant on rodarem. És molt aviat, encara estem definint moltes coses del projecte. Quan ho tinguem clar ho explicarem.

I en Salvà li fa una pregunta clau: Serà en castellà? A la qual cosa, Simón respon: Hi haurà una mica de barreja, per la naturalesa del projecte, però hi ha una part gran en català.

Des del punt de vista lingüístic, cal recordar que la directora d’ “Alcarràs”, que ha pasejat el català pertot el món, ha fet tot seguit en castellà un curtmetratge molt íntim, Carta a mi madre para mi hijo, al respecte del qual ja en vaig parlar: Per què Carla Simón ha fet en castellà una carta tan íntima?.