“Una noia que promet”, d’Emmerald Fennell

Una noia que promet. Títol original: Promising Young Woman. Directora i guionista: Emmerald Fennell. Repartiment: Carey Mulligan (Cassandra). Vista el dia 05.12.2021, en VOSC, a Movistar.

Sinopsi: la Cassie i la Nina eren molt amigues, des de petites. Fa anys, borratxa i mig endormiscada, la Nina va ser violada per un company, en presència de tot de nois. La degana no la va voler defensar i va fer costat al xicot violador; un advocat va fer la feina perquè al noi no li passés res… la Nina es va suïcidar. Anys més tard, la Cassie se’n venja, anant a trobar tots els protagonistes d’aquells fets.

El guió d’aquesta pel·lícula, ben plana, s’inscriu de ple en l’activisme del moviment Me Too i, pel seu didactisme absolut, no reuneix cap altre mèrit (i només la moda del Me Too pot explicar la nominació i posterior victòria als Òscar, Bafta…). Quant a Carey Mulligan, està correcta.