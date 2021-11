“Claroscuro/Passing”, de Rebecca Hall

Claroscuro. Títol original: Passing. Directora: Rebecca Hall. Guió: Hall, basat en la novel·la de Nella Larsen. Repartiment: Tessa Thompson (Irene), Ruth Negga (Clare), André Holland (Brian), Alexander Skarsgård (John), Bill Camps (Hugh), Ashley Ware Jenkins (Zulena). Vista el dia 24.11.2021, a Netflix, en VOSE.

Sinopsi (amb espòiler): Nova York, anys vint del segle passat. Irene és una dona mulata de Harlem, casada amb un metge negre i mare de dos fills igualment negres, que mena una vida tranquil·la, organitzant actes socials per a la comunitat negra. Un dia va a comprar per la ciutat, com si fos una dona burgesa blanca, amb un barret que mig li dissimula la cara, i en entrar al bar d’un hotel topa amb una seva antiga amiga de la infantesa, Clare. Clare és mulata i està casada amb un racista blanc, fins al punt de fer-se passar per blanca davant del marit, i contenta que el seu fill li hagi sortit blanc: així treu partit de la posició social de què gaudeixen els blancs per davant dels negres. Són dues actituds vitals diferents, oposades, les de Irene i Clare. Però, ran de la trobada, comença un procés que ho esguerrarà tot: Clare se sent falsa i vol retrobar una mica de veritat en contacte amb els negres i la gent que envolten Irene; aquesta veurà com el tarannà decidit de l’amiga fa miques la seva vida tranquil·la.

Amb una fotografia en blanc i negre esplèndida, signada pel català Eduard Grau, i unes interpretacions magnífiques, sobretot de Tessa Thompson i Ruth Negga, l’actriu Rebecca Hall debuta com a directora i guionista amb aquest film, que com assenyalen alguns resulta, sí, elegant i fred. Conté manta el·lipsis (que potser Hall no acaba de controlar), reiteracions que puntuen la quotidianitat, insinuacions visuals més que no pas evidències, testimoniant un gust remarcable per part de la cineasta. El problema que té és que no supera gaire la sinopsi argumental, que no va més enllà dels fets que mostra o apunta.