Altres veus: “Suzhou River”, de Lou Ye

Lou Ye és un director xinès (Shangai, 1965) que va atraure l’atenció de la crítica internacional i de festivals importants (sobretot el de Canes) a la dècada del 2000, amb títols com l’encisadora i recargoladeta “Purple Butterfly” (2003) -sobre l’enamorament d’un xicot japonès i una noia xinesa, al Shangai ocupat pels nipons (1928-1931), en context de resistència local contra els invasors-, “Summer Palace” (2006) -la relació carregada d’erotisme, d’amor i odi entre una noia i el seu xicot, a Pequín, en el context de la revolta estudiantil contra el règim comunista-, “Spring Fever” (2009)-en què una dona sospita de l’infidelitat del marit i, en descobrir que l’enganya amb un altre home, enceta un viatge als confins de la gelosia i l’obsessió amorosa-. S’havia d0nat a conèixer internacionalment amb “Suzhou River” (2000), premiada al Festival de Rotterdam, que ara s’ha restaurat en 4K i s’acaba d’estrenar a Catalunya en VOSC (sales on es projecta), després d’haver passat pel D’A.

Sinopsi: Mardar, un delinqüent de pacotilla que acaba de sortir de la presó, coincideix amb una dona clavada a una amant que va perdre temps enrere.

Amb Xun Zhou, Hongsheng Jia, Zhongkai Hua, Anlian Yao, Nai An.

Tràiler en VOSC:

Així n’ha parlat el D’A 2023 en presentar-la: Enigmàtica, captivadora, sensual, explosiva… Els adjectius s’esgoten per descriure aquesta faula que va col·locar Lou Ye en el panorama cinematogràfic internacional. Sovint definit com el Vértigo que podria haver filmat Wong Kar Wai, el tercer llargmetratge del director xinès segueix l’apassionant investigació d’un missatger que recorre en moto una misteriosa i caòtica ciutat de Xangai a la recerca de la seva enamorada. Estrenada l’any 2000, Suzhou River és un torrent imparable d’imatges on el cineasta exhibeix un ventall inacabable de recursos visuals i narratius per filmar una història que navega entre la realitat i l’onirisme seguint el corrent del riu Suzhou. La restauració en 4K d’aquesta obra de culte serveix per reivindicar el director —sovint censurat pel règim del seu país— com un dels grans talents de la seva generació.

Crítica de Gerard Casau, al diari ‘Ara’: ‘Suzhou river’: film de culte del cinema xinès, fins ara inèdit a casa nostra. (..) Com succeeix a tot el cinema independent que val la pena, les imatges de “Suzhou river” no volen ser perfectes, sinó, simplement, existir. La cadència erràtica de la pel·lícula atrapa, entre llums de neó, ciment i aigua bruta, la veu d’un noi que, provocat per la seva xicota, recorda (o imagina) la història d’un jove repartidor que va segrestar la seva parella per cobrar un rescat i després la va perdre al riu. Aquest relat dins del relat acaba per prendre possessió del fil narratiu principal i fa de la ficció un joc de miralls de romanticisme fatídic (..).