És un luxe que em sembla que no valorem prou. Podem veure el gruix de la filmografia d’Albert Serra a FilminCat. I d’aquí uns mesos hi afegiran Pacifiction. Jo hi acabo de veure, que estúpidament me l’havia perdut fins ara, la bella Història de la meva mort: una gran pel·lícula, que es pren el seu temps a l’estil d’Albert Serra, però que és extraordinàriament plaent de veure, per la bellesa pictòrica del seus plans, i que esdevé un film d’una gran coherència temàtica, amb una interpretació remarcable -sí, en una obre d’en Serra es pot parlar d’interpretacions remarcables- de Vicenç Altaió. Però, per descomptat, a FilminCat hi podem veure també la resta dels seus treballs -llevat de l’apòcrifa Crespià…-. Aquests són els enllaços:

Honor de cavalleria.

El cant dels ocells.

Els noms de Crist.

El Senyor ha fet en mi meravelles.

Història de la meva mort.

La mort de Lluís XIV.

Liberté.