Preocupació a la DGT

Augmenten els morts per alcohol o excés de velocitat, o es potser per alcohol i excés de velocitat tot alhora? en el que portem d’any 261 persones han mort a les vies interurbanes, això significa un increment del 16%. I per edat diuen que gairebé la totalitat de l’augment de morts se situa entre els 45 i 54 anys.

I a que be parlar ara d’això? es que m’ha vingut a la memòria que fa uns dies llegia que volen endurir, a l’hora de renovar el permís de conduir, els condicionants pels conductors més grans de 65 anys, i com que jo ja estic en aquest grup, em vaig sentir menystingut.

Busco dades i trobo que l’any 2023 el total de morts per accidents de circulació va ser de 1.145 persones. La publicació ens dona moltes dades i moltes referencies, vianants, bicicletes, motos, cotxes … i també altres referencies per tipus d’accident, topades, atropellaments, sortides de la carretera … i entre altres també accidents per edats, i aquí es on volia anar jo. La franja d’edat que més augmenta es la de 45 a 54 anys, veieu la coincidència amb l’augment d’enguany? la mateixa franja d’edat; també va augmentar la mortalitat infantil i precisament la franja dels més grans de 65 anys disminuïa; la dada que ha augmentat i molt en la darrera dècada, es la dels motoristes. I per acabar la referencia al sexe, resulta que ei 79% dels morts eren homes.

Aquí tothom pot fer la lectura interessada que vulgui, i jo no soc una excepció. A veure si el que augmenten son les morts de motoristes i també la dels conductors d’edat entre els 45 i els 54 anys, a que ve ara posar l’ull en els més grans de 65 anys, franja en la que es va reduir la mortaldat? ara que fa temps que precisament volen endarrerir l’edat de jubilació, al·legant que els 70 d’ara son els 60 d’abans. No dic pas que no es perdin facultats amb el transcórrer dels anys, i tan que anem perdent facultats, però pel que veig a les carreteres, que sovint hi circulo, hi ha moltes persones en franges d’edat més joves, que es veu que encara no deuen haver assolit les plenes facultats per conduir, i aquest es un enorme problema de circulació i un greu risc que no acaben de controlar els responsables de transit.

Excés de velocitat, possiblement propiciat pel consum desmesurat d’alcohol o estupefaents; encara que possiblement també es perquè estan en aquella edat que han de demostrar, s’han de demostrar a si mateixos, que son uns cracs del volant, si no es així, no s’entenen algunes de les barrabassades que fan. Es cert que tots tenim errades, es cert que tots ens equivoquem, però quan veus que alguns fan cabrioles, avançant a dreta i esquerra a alta velocitat, el seu problema, que malauradament es el problema de tots, es que es pensen que dominen el cotxe, dominen la velocitat, ho dominen tot, fins que en algun moment la realitat els domina a ells, i el mes fotut es que quan això passa, hi altres persones afectades, altres persones ferides o mortes, que s’acaben convertint en víctimes d’aquests fenòmens de la carretera.

Possiblement es cert, possiblement s’han de condicionar les renovacions del permís de conduir als més grans de 65 o de 70 anys, però el que també toca fer es més intensitat en els controls i càstigs dels que voluntàriament (excés de velocitat i consum de tot tipus de drogues) posen en perill la seva vida i la dels altres, i si no ho veieu així, nomes una ullada a les dades de la DGT. Imatge de alexas_fotos a pixabay.