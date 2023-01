“Davant teu”, de Hong Sang-soo: fitxa i comentari

Davant teu. Títol espanyol: Delante de ti. Títol francès: Juste sous vos yeux. Títol original: Dangsin-eolgul-apeseo. Any 2021. Director i guionista: Hong Sang-soo. Repartiment: Lee Hye-yeong (Sangok), Yunhee Cho (Jeongok), Hae-hyo Kwon (Jaewon). Vista el dia 27.01.2023, en VOSC, per FilminCat (€).

Sinopsi:Després de diversos anys vivint als Estats Units, Sangok torna a Seül, on es retroba amb la seva germana i el seu nebot. Mentre s’acostuma a la vida a Corea, descobreix nous llocs, passeja per un parc o cerca l’antiga casa on va créixer, convertida ara en una botiga. Encara que porta molts anys sense exercir com a actriu, Sangok decideix trobar-se amb un famós director de cinema més jove que ella, que li proposa participar en la seva pròxima pel·lícula. Sangok viu la vida en el present però, malgrat el seu desig de tornar a la interpretació, guarda un secret que la fa dubtar.

Festivals: Canes 2021-Cannes Première.

Comentari.

Amb quina subtilesa, aquí es va trenant una història tan completa, dramàtica. A través de diàlegs molt naturals, filmats en plans de llarguíssima durada, amb càmera quieta -si de cas, amb només lleugers i petits moviments de càmera o suaus obertures/tancaments de quadre amb el zoom-, va traspuant de mica en mica la interrelació amb els altres personatges i una gran història personal, digna d’un fort melodrama, aquí tractada amb molta dignitat i humanitat, sense cap sentimentalisme.

Davant teu, el present, es diu la protagonista. Ni futur ni passat, només viure el present, la bellesa de la realitat. No el dolor de l’ahir ni res del demà. Una actitud vital que, tanmateix, té un motiu que s’aclareix al llarg del film.

S’hi parla del cinema, de captar la veritat i la puresa de l’actriu, de la interpretació. Fins i tot, Hong Sang-soo hi defineix el seu cinema com fet de petites històries, es pot dir contes, no tant com a auto-complaença, sinó com a celebració d’una manera d’entendre el setè art.

I quina maduresa d’estil! Sembla que no hi passi res, que el director es limiti a enregistrar xerrades, ben dinàmiques -insisteixo, molt naturals!- però inacabables… Tanmateix, de mica en mica va trenant el relat, mostrant-nos els personatges en profunditat…

No pot obviar, Hong Sang-soo, el paper de l’alcohol -i del tabac, petits plaers que conformen moments a part!-: com sempre a les seves pel·lícules, hi ha protagonistes que beuen i molt. I això li dona peu a accedir a més intimitat entre ells -i a introduir cert sentit de l’humor, murri!-.