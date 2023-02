Altres veus: “Almas en pena de Inisherin”, de Martin McDonagh

Compta amb molt de suport de la crítica -que no comparteixo-, Almas en pena de Inisherin / Les Banshees d’Inisherin / Gli spiriti dell’isola / The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh. A casa nostra, alguna cosa se n’ha publicat. Fem-hi un cop d’ull.

Crítica de María Adell Carmona, al diari Ara: Colin Farrell i Brendan Gleeson, enemics íntims a ‘Almas en pena de Inisherin’. (..) inusual duet tragicòmic format per Pàdraic (Colin Farrell, amb una ganyota perpètua de dolorosa perplexitat al rostre) i Colm (Brendan Gleeson, un gegant cansat sobre les espatlles del qual sembla haver caigut tot el pes del món) (..) Una sobrietat que li permet centrar-se en l’essencial: la construcció d’uns personatges travessats per una solitud incommensurable (..) A “Almas en pena de Inisherin”, el drama és mínim i, per això, més universal i dolorós, i les localitzacions –una illa davant de la costa irlandesa poblada per més animals que persones– subratllen el to de faula existencial, de relat absurd –el ‘Godot’ de Beckett no camina gaire lluny– sobre la sense raó de l’existència humana (..)

Crítica de Joan Millaret Valls, a cinemacatala.net: Horitzons sense grandesa. (..) L’esplèndida pel·lícula “Almas en pena de Inisherin” ens deixa unes interpretacions actorals de primera magnitud, especialment la de la commovedora simplicitat de Colin Farell, sovint acompanyat d’un ruquet (..) Un film inclassificable i inaprehensible, entre el drama i la comèdia absurda, el melodrama rural i la sàtira ferotge. Tenim una Irlanda atàvica i salvatge, misteriosa i bella, plena d’ànimes senzilles, soledats destructives, cors gegants, amors absoluts, tendresa infinita i horitzons sense grandesa.