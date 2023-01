“La ballena” / “The Whale”, de Darren Aronofsky: fitxa i comentari

La ballena. Títol original: The Whale. Any 2022. Director: Darren Aronofsky. Guió: Samuel D. Hunter, basat en la seva pròpia peça teatral, homònima. Repartiment: Brendan Fraser (Charlie), Hong Chau (Liz, l'”infermera”), Sadie Sink (Ellie, la filla), Ty Simpkins (Thomas, el predicador), Samantha Morton (Mary, l’ex-dona), Sathya Sridharan (Dan, el repartidor de pizzes), Jacey Sink (Ellie, de petita). Vista el dia 28.01.2023, en VE (pecat dels grossos!), a la sala 4 dels OCine Blanes.

Sinopsi: Un professor d’escriptura -anglesa-, que fa les classes en línia, reclòs a casa seva, i que té obesitat mòrbida extrema, malda per a refer el vincle amb la seva filla adolescent.

Festivals i premis: Venècia 2022 – Competició, Nominacions a l’Oscar en 3 categories -Actor (Fraser), Actriu Secundària (Chau) i Maquillatge-.

Comentari.

Ambientada pràcticament tota la pel·lícula en l’espai tancat on s’està el protagonista, no tan sols ens transmet la sensació de reclusió en què viu Charlie i ens fa partícips d’una notable claustrofòbia – ajudada pel format quadrat de la imatge- sinó que ens remet a l’origen teatral del film, cosa agreujada per l’aparició dosificada dels actors secundaris, que es mouen limitadament per l'”escenari”. Diria que el director ho vol així, que no fa res per a dissimular-ne aquest origen, i, en canvi, ells sí renuncia a l’estilitzada factura visual habitual de la seva filmografia. En efecte, La ballena és visualment discreta, funcional.

En aquesta representació destaca la caracterització de l’obès Charlie, més que no pas la interpretació de l’actor que li dona vida, Brendan Fraser, que és correcta i fins i tot pot ser que la guardonin amb l’Oscar, tractant-se del típic personatge amb problema físic tan ben vist pels acadèmics de Hollywood. És indubtable que en Fraser ha hagut de fer l’esforç d’ajudar els maquilladors engreixant-se un munt de quilos i que sap entomar tots els estats anímics del seu paper; però no és pas de les millors actuacions que hem vist enguany a la pantalla.

La pel·lícula és essencialment una història d’autodestrucció, en què se’ns en van revelant les claus. Com la balena de Moby Dick -diverses vegades citada al llarg del metratge-, en Charlie és com si ja no tingués emocions i només s’afartés, convertint-se en un ésser molt gros, cetàcic -en una al·legoria molt explícita-. Certament, du a sobre el dolor d’una pèrdua molt sentida, però no en parla, ni se’n parla al voltant seu, així com manté tancada una habitació que hi té a veure. Menja amb desfici, s’està matant engolint, defugint aquest dolor. No vol metges ni religiosos que el puguin salvar. De fet, espera que no hi hagi l’altra vida i té motius per a retreure a la creença religiosa. En aquest sentit, La ballena és una obra dura, agreujada per les crisis de salut que pateix el protagonista.

Tanmateix, així com el capità Ahab de Moby Dick viu per matar la balena, en Charlie té encara una missió en aquesta vida, redimir-se del possible pecat comès envers la seva filla, Ellie, a qui va “abandonar” de petita: intent de refer-ne el vincle que és tractat a tall de psicodrama força barat. L’èxit en la paternitat esdevé per a en Charlie la darrera oportunitat d’anar-se’n havent aconseguit alguna cosa positiva i, davant del dubte, s’aferra al fet que tant els alumnes com la seva filla hagin fet el pas que els reclamava de ser sincers. Un plantejament dramatúrgic, francament, molt forçat!