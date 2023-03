“Rere la pista del capità Cardona”, de Melissa Silva Franco: fitxa i comentari

“Rere la pista del capità Cardona“. Directora: Melissa Silva Franco. Guió: Laia Manresa. Directora de fotografia: Lucía Venero. Muntatge: Núria Esquerra i Aimar Galdós. Muntatge de so: Aimar Galdós. Documentació: Laia Manresa i Nilton Torres Varillas. Imatges i fotografies cedides per l’Arxiu Municipal de Malgrat. Fons de Fèlix Cardona Puig. Altres imatges cedides per Fundación Phelps (Veneçuela), Arxiu Fotogràfic de Barcelona (Catalunya) i Família Cardona (Veneçuela). Producció PeMÓN Films, amb coproducció de TV3 i Ajuntament de Malgrat. Documental. Durada: 1h03. Vist el dia 11.03.2023 -en preestrena-, a la Sala Joaquim Garriga i Riera, de l’Arxiu Municipal de Malgrat. S’emetrà pel programa ‘El documental’ del dijous 16.03.2023, del Canal 33 i, aviat, el podrem veure també al ‘Sense ficció’ de TV3.

Sinopsi -oficial-: Fèlix Cardona Puig és pràcticament un desconegut a Espanya i Catalunya. Però amb un breu recorregut per la seva història n’hi ha prou per saber que es tracta d’un dels exploradors més reconeguts del segle XX. Per descobrir quin és el llegat d’aquest explorador, cal viatjar fins al cor de la selva veneçolana, fent el mateix recorregut que va iniciar Cardona el 1927 quan va sortir de Malgrat de Mar, amb l’objectiu de trobar l’or que amagaven aquelles terres. Cardona no hi va trobar or, però sí la veritable raó de la seva vida: situar aquest lloc ple d’indígenes, tepuis, cascades, flora i fauna exòtiques en el mapa del món. Per aconseguir aquesta gesta, l’explorador català es va guanyar la confiança dels indígenes a canvi de miralls, galetes i aparells de ràdio, i mostrant un profund interès pels seus costums, la seva llengua i la seva història. Va ser així com va obtenir la llibertat per navegar per l’Orinoco i la majoria dels seus afluents durant almenys quatre dècades. El seu cognom encara ressona amb força entre els pobladors indígenes gairebé un segle després. Fins a tal punt que Cardona es va convertir en un dels cognoms més notables entre els pemons, l’ètnia amb la qual més va conviure l’explorador. Aquests hereus són els encarregats al llarg d’aquest documental de narrar el treball de Cardona a la zona. Per exemple, l’explorador va ser qui va registrar per primera vegada als mapes el salt d’aigua més alt del món: el Kerepakupai Merú o Kerepakupai Vená. Una cascada de 979 metres d’altura, que avui és coneguda mundialment com a Salto Angel. A més, Cardona va treballar per al govern veneçolà a la Comissió de Límits; va ser guia explorador per a comissions que van treballar per trobar les fonts de l’Orinoco, va ser l’artífex de la delimitació fronterera de Veneçuela, va elaborar els mapes de tots els estats veneçolans i va recol·lectar espècimens de plantes, animals i minerals que s’exposen tant en museus veneçolans com en els d’altres llocs del món. Aquest documental no només narra la història de l’aventurer que va arribar des de Catalunya a l’Amazònia veneçolana. També és la història de com aquests hereus ancestrals lluiten en l’actualitat per mantenir protegides les terres que tant van captivar Cardona que va aconseguir situar-les en els mapes del món per sempre.

Comentari.

Documental que ens permet copsar la dimensió autèntica del malgratenc Fèlix Cardona i Puig, explorador, cartògraf, anunciador de l’existència del ‘Salto Angel‘, recol·lector d’ocells, insectes i plantes per a diversos museus, amic dels indígenes… i moltes més facetes que resumeix molt bé la sinopsi suara reproduïda.

Molt documentat, és un film polifònic, que renuncia a una veu explicativa en ‘off’ per a donar precisament veu -en diverses ocasions- al mateix Cardona, als seus hereus, a experts en el personatge, a autoritats acadèmiques, al curador del Fons Documental que custodia l’Arxiu Municipal de Malgrat. Entrevistes gravades amb la càmera, que combina amb preuades imatges i sons -fotos, pel·lícules, enregistraments sonors…-.

Està estructurat seguint més o menys un ordre cronològic no pautat, sense narrar l’aventura de cada expedició que l’home va emprendre, sinó aprofundint en el seu treball de camp, els seus vincles amb els indígenes, la seva relació amb la Gran Sabana i els tepuis -sobretot l’Auyantepui-, el seu lligam amb l’explorador i aviador Jimmy Angel, la seva família de sang i adoptiva -que ha deixat un llinatge Cardona entre els indígenes-… S’ha privilegiat l’aproximació al personatge a partir del material i dels ‘testimonis’ de què s’ha disposat, més que no pas intentat una descripció de les seves successives aportacions científiques -tot i que hi surten-. El resultat és un film fluïd, que més que il·lustrar-nos-ho, ens fa compartir el viatge de Cardona i viure qui va ser i el que ha estat el seu llegat.

La directora, Melissa Silva, que va descobrir el personatge de casualitat, treballant amb els pemon -població amb què Cardona va conviure llargues temporades-, hi troba una oportunitat molt bona d’aproximar-se als indígenes, els seus costums i creences, el perill que els significa la colonització i la seva lluita per la supervivència com a poble. Sens dubte, el documentat respecte i estima de Fèlix Cardona cap aquella gent, la seva parla, la seva manera de ser, ha estat per a Silva un vehicle extraordinàriament útil per als seu propòsit inicial.

Per cert, a la preestrena del documental a Malgrat, Melissa Silva va explicar que, en assabentar-se de la història de Fèlix Cardona, va publicar-ne un article al diari ‘Ara’, embrió del que després ha estat el film. Heus ací l’article: El capità Cardona. Un català que va conquistar la selva.