“Sully”, de Clint Eastwood

Sully. Director: Clint Eastwood. Guió: Todd Komarnicki, basat en el llibre Highest Duty, de Chesley Sullenberger i Jeffrey Zaslow. Repartiment: Tom Hanks (Chesley ‘Sully’ Sullenberger), Aaron Eckhart (Jeff Skiles), Laura Linney (Lorrie Sullenberger). Vista: el 07.11.2021, en VOSC, a Movistar.

Sinopsi: Chesley ‘Sully’ Sullenberger és un pilot nord-americà que el 2009 es convertí en un heroi per a l’ opinió pública perquè va fer aterrar el seu avió al riu Hudson, poc després d’enlairar-se, quan la nau va topar amb tot d’ocells i va quedar amb els motors avariats, salvant la vida dels 155 passatgers. Però les companyies aèries i les autoritats del transport aeri van qüestionar la reacció del pilot ran dels esdeveniments i el fet que no hagués girat l’avió cap a un dels aeroports propers. Clint Eastwood reconstrueix el procés patit per Sully i el seu copilot, Jeff, així com els mateixos fets.

Eastwood s’interessa pel patiment de l’heroi; la sang freda, valentia i professionalitat demostrada en qüestió de segons, i els dubtes que li generen la burocràcia institucionalitzada sobre la seva actuació. Amb l’aplom narratiu dels clàssics i un Tom Hanks impecable.