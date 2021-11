The death and life of John F. Donovan. Director: Xavier Dolan. Guió: Xavier Dolan, Jacob Tierney. Repartiment: Kit Harington (John F. Donovan), Natalie Portman (Sam Turner), Jacob Tremblay (Rupert Turner, de petit), Ben Schnetzer (Rupert Turner als vint-i-un anys), Susan Sarandon (Grace Donovan), Chris Zylka (Will Jefford Jr.). L’he vista: 05.11.2021, en VOSE, a Netflix).

The death and life of John F. Donovan, de Xavier Dolan. No és una pel·lícula qualsevol, del director en té tots els elements estilístics (talls sobtats en el flux fílmic, cançons intercalades pel mig, plans curts, etc.) i temàtics (relacions tenses dels nois amb la família, especialment amb les mares, absència de pare, l’homosexualitat, etc.); però no és una obra reeixida. L’artifici (assumit) esdevé inversemblança (el noi no pot saber certes coses que explica, ni que hagi parlat amb els protagonistes vius), la narrativa s’imposa a la dramatització (no és que no faci esclatar les tensions dramàtiques, és que tot ho va posant al servei del relat), no va gaire enlloc, i per acabar d’adobar té un final patós.