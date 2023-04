La llibertat de Carla Simón

La directora catalana Carla Simón està demostrant ser una persona lliure, que per res es queda encaixada en les expectatives que els altres ens en fem d’ella.

Semblava que era políticament propera als Comuns i ara s’ha sabut que es presenta testimonialment de candidata, al final de la llsta, per ‘Junts per Catalunya’ al poble de Les Planes d’Hostoles. És obvi que no és una qüestió de militància de partit, hi va com a independent i ja ha declarat que ho fa per afinitat amb aquella gent del ‘seu’ poble i els projectes ecologistes, educatius, etc. que tenen. Segurament és propera als Comuns, en tot cas, s’ha declarat d”esquerres’, però s’ha compromès amb un equip humà que la convenç i sent com a proper. És així de lliure.

Segurament ha estat ben conscient del rebombori que aixecaria la seva decisió i tanmateix ha tirat endavant. I sí, em diuen que ahir els comptes de Twitter de Comuns i sociates anaven carregats de piulades… I crec que va ser el Mundo que, amb la seva immundícia habitual, ja va titular que havia entrat en una candidatura ‘separatista’ (ells, que van córrer a qualificar-la de cineasta espanyola, ran dels èxits amb “Alcarràs”!).

La mateixa llibertat personal i professional ha demostrat Simón en el cinema, no tant sols pel que fa a les temàtiques i enfoc de les seves pel. lícules. També respecte les expectatives que d’altres ens n’hem pogut fer. Per exemple, en l’àmbit lingüístic i cultural català.

Va triomfar en català amb films tan arrelats com “Estiu 1993” i “Alcarràs”, però, per sorpresa, ha fet en castellà i amb ràfegues flamenques un curt tan íntim com “Carta a mi madre para mi hijo” i ha fet saber que el seu proper llarg serà “Romeria”.

Decididament, és una persona i una artista lliure, que dribla les expectatives. Esperem que no se li giri en contra, pel que fa al seu públic i als mitjans de comunicació espanyols, cara al futur de la seva carrera cinematogràfica.