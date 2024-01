Fitxa i comentari: “Barbie”, de Greta Gerwig

“Barbie”. Directora: Greta Gerwig. Guió: Greta Gerwig i Noah Baumbach. Repartiment: Margot Robbie (Barbie), Ryan Gosling (Ken), Will Ferrell (CEO de Mattel), Michael Cera (Allan), Rhea Perlman (Ruth), Helen Mirren (Veu en off). Vista el dia 14.01.2024. Disponible en VC a FilminCat.

Sinopsi: La Barbie porta una vida ideal a Barbieland, allà tot és perfecte, amb festes plenes de música i color, i cada dia és el millor dia. Esclar que la Barbie es fa algunes preguntes, qüestions bastant incòmodes que no encaixen amb el món idíl·lic en què viuen ella i les altres barbies. De sobte, però, la Barbie es troba que recolza els talons a terra i que té els peus plans, cosa que l’impulsa a calçar-se unes sabates sense talons i fer cap al món real. El seu company Ken se n’hi anirà amb ella, i junts descobriran com és el món de veritat.

Premis i nominacions: Awards.

Enllaç: IMDB.

Comentari:

Permeteu que, d’entrada reconegui que no sóc gaire amant de les fantasies ni tampoc es pot dir que tingui tirada per les comèdies ni els musicals (amb honroses excepcions, esclar). Em va fer mandra anar a veure “Barbie” al cine i finalment me l’he posada a la televisió. Poques ganes, d’entrada, doncs. I no m’ha fet el pes, gens. La trobo insípida, malgrat reconèixer-li un guió molt ben estructurat, una coherència de dalt a baix, unes bones interpretacions, magnífica i colorista ambientació i una esplèndida fotografia de Rodrigo Prieto.

Em sembla un pamflet woke feminista, ple de tòpics d’aquest fals progressisme de gènere, tot i que és d’admirar que sigui molt discursiva, tractant-se d’una producció amb tanta vocació comercial. I he de confessar que me’n sorprèn l’èxit de crítica i públic, que sigui un dels fenòmens de la temporada.