“La isla de Bergman”, de Mia Hansen-Løve

La isla de Bergman. Directora i guionista: Mia Hansen-Løve. Repartiment: Vicky Krieps (Chris), Tim Roth (Tony), Mia Wasikowska (Amy), Anders Danielsen Lie (Joseph), Hampus Nordenson (Hampus). Vista el dia 26.10.2022, en VOSE, per Filmin.

Sinopsi: Per a escriure els seus films següents, la Chris i en Tony, cineastes, fan cap a l’illa sueca de Fårö. És on Ingmar Bergman va rodar algunes de les seves pel·lícules, on passà temporades i on finalment va anar a viure i morir -hi és enterrat-. És estiu. A mesura que els seus guions respectius avancen, mentre estan en contacte amb els paisatges salvatges de l’illa i amb la petja de Bergman i tot el turisme que s’ha muntat al seu voltant, la frontera entre ficció i realitat es va esvaint…

Festivals: Canes 2021, Secció Oficial a Competició.

Comentari: El que més m’atrau del cinema de Mia Hansen-Løve és la subtil sensibilitat femenina amb què filma les seves pel·lícules. I La isla de Bergman no n’és una excepció. Agosarada, l’ambienta en terreny -físic i temàtic- del mític cineasta suec, al qual no dubta de qüestionar sense faltar-li al respecte i des de l’admiració cinèfila i cultural. Com a dona li retreu el comportament que va tenir com a pare i marit i en comenta els patiments sempre presents a les seves pel·lícules, en detriment de la felicitat… Amb petits gestos de l’esplèndida actriu Vicky Krieps, Hansen-Løve va apuntant la crisi de la parella protagonista des del punt de vista d’ella, amb la sensual llibertat que experimenta quan s’escapa del circuit turístic -i de rebot, d’en Tony- amb en Hampus, quan atura la feina i està per ella mateixa i acaba acostant-se pèl eròticament a en Tony -sense obtenir-ne resposta equivalent-, quan ho projecta en el guió que està escrivint i que Hansen-Løve transforma en imatges, amb moments sexuals exquisidament filmats, amb aquesta història metacinematogràfica centrada en els sentiments tristament sense futur d’Amy per Joseph…

L’apuntada crisi de parella té ressons molt explicitats de la filmografia de Bergman -“Secrets d’un matrimoni, la pel·lícula que més divorcis ha provocat”, frase reiterada i reblada amb el fet que Chris i Tony jeuen al mateix llit que apareix en aquell film-. I el guió que Chris diu que ha escrit i que fabula com acaba, entra pèl forçadament com una digressió de tonalitats també bergmanianes. Llàstima, perquè en conjunt de La isla de Bergman és una obra agradable, bonica, que parla de cinema i de sentiments, molt ben interpretada -i que convida a fer una excursió fins a la illa de Fårö!- .