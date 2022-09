S’ha presentat a la Mostra de Venècia “Carta a mi madre para mi hijo”, un escrit cinematogràfic molt íntim, per bé que respon a un encàrrec, que l’autora d’Alcarràs ha rodat en castellà i amb temes musicals flamencs… Per què? No ho entenc ni he trobat als mitjans cap raó que ho justifiqui. De fet, en entrevistes en català a Simón que he llegit, ni tan sols li ho pregunten.

Podem veure el curt, aquí: Canal Youtube d’Elastica Films.