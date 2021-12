“Cuestión de sangre/Stillwater”, de Tom McCarthy

Cuestión de sangre. Títol original: Stillwater. Director: Tom McCarthy. Guió: Tom McCarthy, Marcus Hinchey, Thomas Bidegain, Noé Debré. Repartiment: Matt Damon (Bill Baker), Abigail Breslin (Allison Baker, la filla), Camille Cottin (Virginie, la mare de Maya), Lilou Siauvaud (Maya). Vista el dia 22.12.2021, a Filmin, en VOSE.

Sinopsi: Bill Baker és un operari de plataforma petrolífera que ha quedat a l’atur i va trobant feines al món de la construcció. Viu a Stillwater (Oklahoma, EUA). És vidu i té una filla -Allison-tancada a una presó de Marsella, que va pujar de petita amb l’àvia. En Bill viatja de tant a Marsella per veure l’Allison. Ella assegura que és innocent de l’assassinat pel què ha estat condemnada i a la darrera visita dóna a son pare una carta per l’advocada, aportant el que assegura pot ser una pista per a trobar l’autor real del crim. En Bill està convençut de la innocència de la filla i farà mans i mànigues per a demostrar-ho.

El primer que cal dir d’aquest film és que Matt Damon està magnífic, encarnant el nord-americà rude, el pare amb els seus propis problemes i decidit a ajudar la filla malgrat que aquesta no hi compti, l’home que desenvolupa un sentiment paternal envers la filla de Virginie, l’actriu francesa que l’ajuda… És, Matt Damon, l’hereu legítim de Gene Hackman, capaç de fer els més diversos papers i treure’ls amb solvència contrastada.

Un amic em comentà fa anys que quan una pel·lícula té molts guionistes, malament rai. I en aquest cas es compleix el pronòstic. El guió va per fases -centrades, ara en la vida per Marsella mentre espera poder ajudar la filla, ara en la investigació del cas, etc- i passa pels consegüents desequilibris, sense que el director aconsegueixi donar una estabilitat a tot el conjunt. El pitjor són les solucions forçades del guió.