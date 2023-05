“Centaures de la nit”: un altre nou film de Marc Recha, amb misteri i giragonses de guió

Quan estem esperant notícies de “Ruta Salvatge“, el film de Marc Recha que ja ha d’estar enllestit, resulta que fa dies ha estat notícia pel rodatge d’una altra pel·lícula seva ambientada al Monestir de Poblet, “Centaures de la nit“, una obra de misteri amb giragonses de guió.

Rodada en català, segons el ‘Diari de Tarragona’ es basa en la història real d’un fotògraf eslovè invident i tres monjos i és un llargmetratge ple de misteris i giragonses de guió.

Al rodatge al Monestir de Poblet, ha aixecat rebombori el fet que hi hagin participat més d’una desena d’homes cecs, no professionals, d’entre 18 i 80 anys d’edat, de tot Catalunya, i que treballen al costat d’actors rodats com Lluís Soler.

Foto: descans durant el rodatge de “Centaures de la nit”