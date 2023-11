Fitxa i comentari: “Saben aquell”, de David Trueba

“Saben aquell“. Any: 2023. Durada: 1h57. Director: David Trueba. Guió: David Trueba i Albert Espinosa, basat en els llibres ‘Eugenio’ i ‘Saben aquell que diu’, de Gerard Jofra. Repartiment: David Verdaguer (Eugenio), Carolina Yuste (Conchita), Mateo Jiménez (Gerard, als 6 anys), Màrius Vilà i Ametller (Gerard, als 11 anys), Ian Losada (Ivens, als 4 anys), Jacob Llopis (Ivens, als 9 anys), Quimet Pla (pare de l’Eugenio), Matilde Muñiz (mare de l’Eugenio), Crsitina Hoyos (mare de la Conchita), Manel Barceló (joier), Ferran Reñé (executiu de la discogràfica Belter), Lara Dibildos (Laura Valenzuela), Ramon Fontseré (Amadeu), Mónica Randall (Mónica Randall), Pedro Ruiz (Pedro Ruiz, el còmic), Pedro Casablanc (Vicente), Sigfrid Monleón (capellà), Jordi Basté (locutor de ràdio), Paco Plaza (Chicho Ibáñez Serrador), M´riam Díaz-Aroca (presentadora del programa ‘Uno, dos, tres’), Félix Viscarret (concursant d’ ‘Un, dos, tres’), César Tormo (empresari d’Alacant), Candela Serrat (Victòria), Marina Salas (Mari Carmen. Vista el dia 08.11.2023, en versió original (majoritàriament en català) a la sala 1 dels OCine Blanes.

Sinopsi: Barcelona, final dels anys seixanta del segle passat. L’Eugeni Jofra, un jove joier, coneix la Conchita en un autobús de línia. L’enamorament és instantani i tots dos comencen la història d’amor de les seves vides. L’Eugeni aprèn a tocar la guitarra per acompanyar la Conchita, per a la qual cosa haurà de lluitar contra la por escènica. Comença així la carrera musical d”Els dos’. Quan la Conchita s’ha d’absentar durant dues setmanes de Barcelona, convenç l’ ‘Eugenio’ que dugui les actuacions a terme tot sol. Quan torna, l’Eugenio ha esdevingut un fenomen de l’humor underground de la ciutat. A poc a poc, entre tots dos aniran construint el personatge: les ulleres, la camisa negra, el tamboret, les cigarretes i el got de tub, que es convertirà en un èxit inesperat en una Espanya deprimida que busca desesperadament riure amb aquest singular còmic que comença tots els acudits amb ‘El saben aquell…’.

Comentari (que he publicat prèviament a Facebook):

Aquesta tarda he vist “Saben aquell”, de David Trueba. En David Verdaguer i la Carolina Yuste estan magnífics (quines interpretacions, quina composició que ell fa de l’Eugenio, quina plenitud -dramàtica, cantadora- la d’ella!), en uns personatges immensos, molt humans, compartint sensiblement una història d’amor tan bonica com madura. El guió, en canvi, és una altra cosa: segurament no podia ser d’altra manera, posats a fer una pel·lícula biogràfica d’aquest concret còmic famós (d’on vénen les ulleres, la camisa negra, la frase ‘el saben aquel?’, com és que es posà a explicar acudits, el lligam sovint entre aquests i coses de la seva vida…), però tot queda com molt il·lustratiu, amb escenes els diàlegs de les quals serveixen massa per a donar una dada que permeti fer un dels (eficaços, que donen lleugeresa a la pel·lícula) salts temporals i el·lipsis. Però en David Trueba sap el que es fa, a la direcció, dosificant-ne molt bé els diferents elements (ell, ella, els acudits, la reconstrucció d’episodis del salt a la fama, etc.), dirigint meravellosament els actors (sobretot els principals) i comptant amb una ambientació acurada (molt ‘marca de fàbrica’ d’Ikiru Films).