Altres veus: “Girasoles silvestres”, de Jaime Rosales

Recull d’articles publicats a casa nostra de Girasoles Silvestres, de Jaime Rosales.

Crítica d’Imma Merino al diari El Punt Avui: Tots els forats de les el·lipsis. (..) pot desconcertar que la protagonista (Júlia, interpretada per la lluminosa Anna Castillo) del nou film de Rosales vagi d’un home a un altre sense tenir prou elements per comprendre els seus aparellaments. O potser és que, renunciant a una coherència psicològica més pròpia d’un personatge que d’una persona, es tracta de fer present que hi ha decisions incomprensibles (començant per qui les fa dins del remolí de la vida) i que, en el seu cas, Júlia es mou per impulsos que, això sí, poden relacionar-se amb necessitats afectives, però també econòmiques, desitjos sexuals i, entre altres coses, la por a la solitud (..) Si bé pot pensar-se que presenta una dona dependent dels homes, Rosales és implacable amb els personatges masculins. Tanmateix, finalment vol aportar una mica d’esperança en un passeig vora el llac de Banyoles. Potser. Tot resta obert, incert, com a la vida.

Full de sala del cine Truffaut (Imma Merino): Retrat d’una dona entre homes agressius o irresponsables. (..) La tensió entre el que mostra i amaga (el camp visual i el que resta fora de camp) s’estén en la temporalitat narrativa, de manera que Rosales juga amb atrevides el·lipsis, cosa que en la seva última pel·lícula es fa de manera radical i fins abrupta. I, essent un cineasta clàssic i a la vegada modern, pot semblar que les seves històries es tanquen, però a la vegada hi ha alguna cosa que resta oberta i incerta. Un altre element fonamental de Rosales és que, amb el propòsit de reflectir-los, vol ser sensible a temes rellevants de la societat del present: això sense un didactisme sociològic, sinó com un exercici dramàtic inspirat en la realitat (..).



Crítica d’Eulàlia Iglesias al diari Ara: ‘Girasoles silvestres’: desconstrucció en tres figures de la masculinitat tòxica. (..) un drama naturalista que presenta tres tipus d’homes a través de les respectives relacions que mantenen amb la protagonista, la Julia, una jove mare soltera amb dues criatures a qui dona vida la sempre convincent Anna Castillo (..) Una pel·lícula més transparent, empàtica i accessible que altres propostes seves [de Jaime Rosales]. Aquest cop sobre la crisi de la masculinitat. Rosales aplica una mirada quasi observacional i conductista a tres relacions diferents (..) Acurada en la descripció dels escenaris, “Girasoles silvestres” acaba relacionant el nivell de masclisme amb l’origen sociocultural, però no queda clar fins a quin punt ho fa de manera conscient (..).