“Crims del futur”, de David Cronenberg

Crims del futur. Títol original: Crimes of the future. Director i guionista: David Cronenberg. Repartiment: Viggo Mortensen (Saul Tenser), Léa Seydoux (Caprice), Kristen Stewart (Timlin), Scott Speedman (Lang Dotrice), Welket Bungué (Cope). Vista el dia 15.11.2022, en VOSC, per Movistar+.

Sinopsi: Mentre l’espècie humana s’adapta a un medi ambient sintètic, el cos humà està subjecte a noves transformacions i mutacions. Amb la complicitat de la seva parella Caprice, Saul Tenser, un famós artista “performer”, posa en escena la metamorfosi dels seus òrgans en espectacles d’avantguarda. Timlin, investigadora de l’Oficina del Registre Nacional d’Òrgans, en segueix de la vora aquestes pràctiques. És aleshores quan apareix un grup misteriós: volen aprofitar la notorietat de Saul per revelar al món la següent etapa de l’evolució humana…

Altres veus: Cronenberg sacseja Canes...

Comentari.

Quin talent cinematogràfic tan malaguanyat. Quina posada en escena tan bona, quina planificació tan eficient i intel·ligent, quina fotografia tan acurada i absorbent, quina atmosfera, quines interpretacions tan remarcables -Viggo Mortensen i Léa Seydoux-… tot al servei d’una poca-soltada descomunal. Ciència-ficció gratuïta, de sèrie B.

No sé trobar el més mínim interès en tota la retòrica de la “nova carn” i de la “vella carn”, ni en frases de pretès enginy futurista com “la cirurgia és el nou sexe” o similars.

Per sort, en aquesta capriciosa ficció, es tendeix a mostrar-ho tot i a anar puntuant-ho amb les intervencions d’una mena de policia, Cope, que permet anar-ho seguint, mal ho faci explícit, i que no ens hi perdem…