“El último duelo”, de Ridley Scott

El último duelo. Títol original: The Last Duel. Director: Ridley Scott. Guió: Nicole Holfcener, Matt Damon, Ben Affleck, basat en el llibre d’ Eric Jager. Repartiment: Matt Damon ( Jean de Carrouges), Adam Driver (Jacques Le Gris), Jodie Comer (Marguerite de Carrouges), Harriet Walter (Nicole de Carrouges, la mare), Ben Affleck (Pierre d’Alençon). Vista a: OCine Blanes, en VE, el 09.11.2021.

Sinopsi: Basada en fets reals, relata el duel entre el cavaller Jean de Carrouges i l’escuder Jacques Le Gris i com van arribar a aquest enfrontament a mort, a la França de 1386, pocs dies abans de Nadal, en presència del Rei. Els fets els narra en tres capítols, cadascun dels quals des del punt de vista dels diferents protagonistes: el cavaller, l’escuder i Marguerite, la dona de Carrouges, que acusa Le Gris de la violació per la qual el Rei ha acabat sentenciant el duel a mort, en el ben entès que si Déu vol que mori Jean de Carrouges, Marguerite serà condemnada a mort (de manera atroç), acusada d’haver mentit.

Entretinguda, per passar l’estona. El primer capítol, en què es narren els fets des del punt de vista de Jean de Carrouges, resulta molt episòdic, van saltant d’una situació a l’altra, sense completar-ne cap, ni permetre assaborir-les, llevat de la violència sangonosa que va esclatant en els diferents conflictes (i amb la qual Ridley Scott destila tot l’efectisme de què és capaç). Tanmateix, això permet que els altres dos capítols, narrats respectivament des de l’angle de Jacques Le Gris i Marguerite, no s’hagin d’entretenir a recrear els fets i puguin centrar-se més en els personatges. Val a dir, però, que l’estructura de retornar als esdeveniments tres vegades, no aporta gaire cosa al conjunt, de manera que s’hauria aconseguit pràcticament el mateix si el relat hagués estat lineal i no capitular; això llevat del que fa referència al personatge de Marguerite i la seva relació amb Jacques Le Gris, acabada en violació.

La societat patriarcal queda ben retratada. La dona queda indefensa i a la sort del que facin els homes. La sexualitat de la dona és vista com a pretext pel comportament agressiu del mascle. I tot el film s’aboca a aquest discurs final.

Matt Damon està magnífic. Quin actoràs, capaç d’assumir qualsevol paper i de moure’s per a tota mena de productes cinematogràfics. Adam Driver està bé, correcte; però hi tinc un problema: em cau molt bé, però l’he conegut fent personatges contemporanis, quotidians (Paterson, Història d’un matrimoni, Infiltrado en el KKKlan…), i em costa una mica veure’l en altres èpoques (Silenci, etc.). La que funciona molt bé és Jodie Comer (en el rol de Marguerite), en té la bellesa, finor i intel·ligència que reclama el personatge (no l’havia reconeguda com Villanelle de la sèrie Killing Eve).