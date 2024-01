Fitxa i comentari: “Passages”, d’Ira Sachs

“Passages“. Director: Ira Sachs. Guió: Ira Sachs i Mauricio Zacharias, amb diàlegs addicionals d’ Arlette Langmann. Repartiment: Franz Rogowski (Tomas Freiburg, director de cinema), Ben Whishaw (Martin, el marit de Tomas), Adèle Exarchopoulos (Agathe, l’amant de Tomas). Vista el dia 04.01.2024, en VOSE, per Filmin.

Sinopsi: Al darrer dia de rodatge a París, el director de cinema Tomas Freiburg es fica al llit amb Agathe, una noia que coneix en una discoteca. Quan en Tomas l’hi explica orgullós al seu marit Martin, la relació entre tots tres ve marcada per la passió, la gelosia i el narcisisme.

Festivals i premis: Festival de Berlín 2023 – Panorama | D’altres festivals i premis.

Enllaç: IMDB.

Comentari:

Ira Sachs excel·leix en aquesta pel·lícula a representar la crisi sentimental d’una parella (el cansament per la rutina, l’engrescament d’un d’ells -Tomas- davant d’una nova atracció sexual, la resignació si us plau per força de l’altre -Martin-, les noves vivències sexuals d’aquest, el sobreeiximent del desig cap aquest en el primer -excitat per una certa gelosia-, la persistència d’alguna cosa entre ells dos -malgrat tot- potser delit, potser amor…), tot amb permís d’un tercer personatge -dona-, que segueix el joc.

El problema de “Passages” és que la superficial volubilitat de Tomas acaba arrossegant la pel·lícula cap a una resolució de tons melodramàtics, gairebé capriciosos, que desdiu de la serena anàlisi i del rigor amable que hi ha hagut fins aquell moment.

La boníssima interpretació de Franz Rogowski, ben acompanyat per les de Ben Whishaw i Adèle Exarchopoulos, troben en la direcció càlida, sòlida, intel·ligent d’Ira Sachs un vehicle esplèndid per al lluiment i molt agraït lliurament.