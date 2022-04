“Three Times”, de Hou Hsiao-hsien (revisió)

L’any 2006 vaig publicar en aquest blog dos apunts sobre Three Times, de Hou Hsiao-hsien (Three Times i Three Times: el comentari). Ara, quan Filmin és a punt de retirar la pel·lícula de la plataforma (disponible fins al 17 d’abril de 2022), he volgut tornar-la a mirar (per tercera o quarta vegada) i, amb el pas dels anys tinc alguna cosa a dir-ne, mal sigui breument.

Títol espanyol: Tiempos de amor, juventud y libertad. Títol internacional: Three Times. Títol original: Zui hao de shi guang. Director: Hou Hsiao-hsien. Guió: T’ien-wen Chu i Hou Hsiao-hsien. Repartiment: Shu Qi (May, episodi “Temps d’amor”; cortesana, episodi “Temps de llibertat”; Jing, episodi “Temps de joventut”), Chang Chen (Chen, episodi “Temps d’amor”; Sr. Chang, episodi “Temps de llibertat”; Zhen, episodi “Temps de joventut”). Tornada a veure, el dia 10.04.2022, en VOSE, per Filmin.

Sinopsi: TEMPS D’AMOR. 1966, Kaohsiung. En Chen escriu una carta d'”admiració” a la noia de la sala de billars on sol anar i li diu que se n’ha d’anar a fer el servei militar. Quan hi torna, abans de marxar, la noia ja no hi és i l’ha substituïda May. Juguen una partida i es cauen bé. En Chen se’n va a fer la mili i, de permís, torna per veure-la; però la May ja no hi treballa. En Chen maldarà per a trobar-la. TEMPS DE LLIBERTAT. 1911, Dadaocheng. El Sr. Chang arriba a la “casa de tolerància” on l’espera la cortesana habitual, que l’ajuda en la tasca ritual de rentar-se les mans i en té cura, a més de mantenir-hi una conversa fluïda, en què ell parla de la trobada que ha tingut amb un poeta revolucionari (contra l’ocupació de Taiwan pels japonesos). Ella li explica el problema d’una companya, que un noi ha deixat embarassada i, si bé el pare del xicot està disposat a pagar per la seva llibertat, la mestressa de la “casa” en demana una quantitat massa alta. El Sr. Chang, en un gest de generositat, diu que en pagarà la diferència, malgrat estar en contra del concubinatge. El Sr. Chang se’n va, però al cap d’un temps torna i paga els diners que havia promès. La cortesana l’espera i l’atén, parlen de com ha anat el viatge al Japó i ella li pregunta per la seva família. A la “casa” arriba una nena de 10 anys, destinada a substituir l’embarassada alliberada, mentre la cortesana del Sr. Chang espera. TEMPS DE JOVENTUT. 2005, Taipei. La Jing, una cantant, és epilèptica i està perdent la visió de l’ull dret. Té una relació amb Zhen, un fotògraf. La Jing viu amb una altra dona, la Micky. En Zhen té una nòvia, la Blue. Però la Jing i en Zhen tenen una relació amorosa.

Són tres històries d’amor al llarg d’un segle. Tres històries diferents, viscudes en èpoques diferents. Tota una representació de l’evolució de la condició de la dona al llarg d’aquest temps, que alhora evoca els canvis socials i, de fet polítics, a l’illa de Taiwan. De passada, un record per la filmografia de Hou Hsiao-hsien, en recordar cada episodi part de les seves pel·lícules.

Els enquadraments, reenquadraments, la coreografia de moviments, l’ús prolífic dels espais, els silencis eloqüents… marques estilístiques de la casa. Un plaer gaudir-ne!