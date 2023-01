Altres veus: “La ballena” / “The Whale”, de Darren Aronofsky

No ha estat gaire ben rebuda per la crítica la darrera pel·lícula de Darren Aronofsky, La ballena; però també s’han sentit algunes veus defensant-la i molt.

Bernat Salvà, a Twitter: Fantàstic Brendan Fraser a ‘La ballena’, de les millors pel·lícules que he vist en mesos. Dic això molt poques vegades, només cal fer una ullada al meu historial. Tan bona com ‘El lluitador’, també dirigida per Darren Aronofsky. I al seu article al diari El Punt Avui, ‘La ballena’, mirada al fons de l’ànima: Viatjar fins a les profunditats del dolor del protagonista i acompanyar-lo en la seva lluita per la redempció (..) Aquesta obra [la teatral primigènia] d’inspiració autobiogràfica el despulla emocionalment: parla d’un amor perdut, d’abandonament, paternitat i redempció. Darren Aronofsky i l’actor Brendan Fraser han fet seu el difícil repte de veure la humanitat que s’amaga darrere aquesta aparença física i portar l’espectador per un carrusel d’emocions, algunes contradictòries: llàstima, aversió, afecte, desesperació, empatia, redempció… (..)



Crítica de Manu Yáñez al diari Ara: Darren Aronofsky redimeix els pecats actorals de Brendan Fraser a ‘La ballena’. El director de Nova York renuncia a la inventiva visual per centrar-se en la interpretació (..) És possible que l’academicisme de la proposta beneficiï el lluïment de l’estrella renascuda [Fraser], que transmet colpidores bafarades de tendresa des de les profunditats del maquillatge prostètic que el converteix en un home de 250 quilos. Tanmateix, el talent de Fraser (nominat a l’Oscar) no pot tapar el tremendisme d’una pel·lícula que avança, en clau proselitista i lacerant, cap a la celebració d’una forma de perdó transcendent i sacrificial (..)