“La noia salvatge”, d’Olivia Newman: fitxa i comentari

“La noia salvatge” / “La chica salvaje” / “Là où chantent les écrevisses” / “La ragazza della palude” / “Where the Crawdads Sing”. Directora: Olivia Newman. Guió: Lucy Alibar, basat en la novel·la de Delia Owens. Repartiment: Daisy Edgar-Jones (Kya Clark), Taylor John Smith (Tate Walker), Harris Dickinson (Chase Andrews), David Strathaim (Tom Milton, l’advocat), Michael Hyatt (Mabel, la botiguera amable), Sterling Macer Jr. (Jumpin’, el botiguer amable), Logan Macrae (Jodie Clark, el germà, de gran), Bill Kelly (el xèrif Jackson), Ahna O’Reilly (la mare), Garret Dillahunt (el pare), Jojo Regina (Kya, de petita), Luke David Blumm (Tate, de petit), Blue Clarke (Chase, de petit), Will Bundon (Jodie, el germà, de petit). Vista el dia 03.06.2023, en VOSC, per Movistar+.



Sinopsi: Abandonada per la seva família, la Kya Clark, coneguda pels habitants de Barkley Cove com la noia dels pantans, és misteriosa i salvatge. Aquesta és la història iniciàtixa d’una jove criada als aiguamolls del sud als anys 50. Quan es troba mort, a les maresmes, el fill d’una poderosa família de la ciutat, que havia estat vinculat a la noia, passa ser-ne la principal sospitos del cas d’assassinat.

Comentari.

És allò que abans en dèiem un ‘Estrenos TV’, perquè es tracta d’una pel·lícula que de manera funcional ens explica un cas (el de Kya, la noia protagonista) i ho va fent per episodis: la tensa vida familiar, amb el pare violent, quan és petita; la supervivència de la menuda en quedar-se sola; el lligam que té amb les maresmes i la natura salvatge; la fase romàntica quan ja és una joveneta (amb ocellets i papallones); la inevitable decepció de l’amor i la irrupció d’un depredador sexual… i el judici, en què l’animadversió social en contra de Kya, per ser la persona diferent, que viu al marge, animadversió expressada en l’acusació del fiscal, plena de suposicions i mancada de proves, es contraposa a la solidaritat cap a ella que mantenen els amables botiguers que sempre li han fet costat, son germà recuperat, l’antic nuviet i l’advocat defensor (tot ben diferenciat, sense grisos). Això sí, amb sorpresa final.

Tot explicat amb successius salts enrere, servits per la veu en ‘off’ de la protagonista, que narra la seva vida, fent evident l’origen literari de la pel·lícula.

Daisy Edgar-Jones incorpora amb convicció aquesta noia que ho té gairebé tot en contra, apassionada de la natura (que viu, dibuixa i narra), avesada a la soledat (a quedar-se sola), i que topa amb l’acusació i presó preventiva per l’assassinat del seu assetjador. Aquest és interpretat per Harris Dickinson, que aporta des que apareix per primer cop, ja avançada la pel·lícula, el tarannà invasiu del mascle ambigu que juga a dues cartes (el seu estatus familiar, social, empresarial, al poble i l’home mogut per la passió i el domini enmig del pantà llunyà), sense que tanmateix pugui lluir gaire la seva expressivitat actoral (no se li permet interioritzar), ja que li toca més aviat assumir els papers del personatge. I Taylor John Smith, com el nuviet, passa per moments realment engafitosos (els romàntics), però sap estar correcte als moments més dramàtics.

En definitiva, “La noia salvatge” és per veure-la passivament al televisor, per a matar l’aranya, una estona que no tinguem res millor per fer (que si no…).