Altres veus: “Vincent debe morir” / “Vincent doit mourir”, de Stéphan Castang

Premi Millor Nou Director (per a Stéphan Castang) i Premi al Millor Actor (per aKarim Leklou), al darrer Festival de Sitges, “Vincent debe morir” / “Vincent doit mourir” / “Vincent deve morire” es va estrenar mundialment en sessió especial a la Setmana de la Crítica de Canes.

En Vincent, del títol de la pel·lícula, es troba que l’ataquen sense cap motiu aparent durant la nit. Quan el fenomen s’intensifica, ha de córrer i canviar completament la seva forma de vida. Un film de gènere tens i angoixant (..) Stéphan Castang filma de manera ferotge l’al·legoria d’una humanitat devorada per la malfiança, en va dir la Setmana de la Crítica de Canes. I la distribuïdora internacional ho va reblar: Un gir contemporani desconcertant a la pel·lícula de zombis, en la tradició de “It Follows” i “Bird Box”.



Repartiment: Karim Leklou (Vincent), Vimala Pons (Margaux), François Chattot (Jean-Pierre). Guió: Mathieu Naert.



Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Alguna reacció a la projecció del film a Canes:

Allan Hunter, a la crítica per a ‘Screen International’: Alfred Hitchcock va construir una carrera posant la gent normal en situacions extraordinàries. El director Stephan Castang aporta una energia fresca a aquesta tradició de perillositat amb el seu entretingut primer film “Vincent Must Die”, un thriller apocalíptic tragicòmic que representa un escenari de malson amb humor negre i reflexions emotives sobre la condició humana. (..) Actor, dramaturg i curtmetratgista experimentat, Castang ambienta amb confiança el seu primer llargmetratge en un món normal i insignificant en el qual comencen a passar coses estranyes. (..) Hi ha alguna cosa d’”Els ocells”, de Hitchcock, o “Els bojos”, de George A Romero a la història de Castang sobre un món a mercè d’un fenomen irracional. (..) “Vincent Must Die” té ritme i sacseja molt, i Castang manté un impuls enèrgic. La música de John Kaced es fa ressò de les partitures de John Carpenter, augmentant la urgència i el malestar. El que realment li dóna un avantatge, però, són els moments de reflexió sobre les dures realitats d’aquest nou món i el que ens espera. Pot tenir l’energia i els elements d’un conegut virus zombi, però també és una pel·lícula sobre l’amor, la família i el que cal per ser humà.

Articles publicats ran de l’estrena de la pel·lícula a Catalunya:

‘Vincent debe morir’, en un món ultraviolent, article informatiu del diari ‘El Punt Avui’: Stephan Castang demostra com amb poc es pot fer molt i més per filmar una nova versió de ‘L’Effondrement’ (‘El col·lapse‘), aquí amb la humanitat sotmesa a la violència engendrada amb la mirada.