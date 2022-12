“3.000 anys esperant-te”, de George Miller

3.000 anys esperant-te. Títol original: Three Thousand Years of Longing. Director: George Miller. Guió: George Miller i Augusta Gore, basat en el conte The Djinn in the Nightingale’s Eye, d’A.S. Byatt. Repartiment: Tilda Swinton (Alithea), Idris Elba (el Djinn -el geni-). Vista el dia 24.12.2022, en VOSC, per Movistar+.

Sinopsi: L’Alithea Binnie, encara que està contenta amb la seva vida, té una visió escèptica del món. Un dia, coneix un geni que li ofereix tres desitjos a canvi de la seva llibertat. Però l’Alithea és massa erudita per ignorar que, en els contes de fades, les històries de desitjos acaben malament. Aleshores, el geni es defensa explicant-li el seu passat extraordinari. Seduïda pels relats, l’Alithea acaba formulant un desig d’allò més sorprenent.

Comentari: S’hi assaboreix el plaer pels contes ancestrals narrats, del cineasta en fer la pel·lícula i el nostre propi, en reviure’l tot veient-la. Fantasia encantadora, màgica, i alhora, sí, extravagant. I reivindicativa dels mites i llegendes en una societat com la nostra, tan tecnològica i material, dominada per la ciència.

Del passat extraordinari del Djinn, l’Alithea es queda amb la força i autenticitat de l’amor i el desig del geni per les belleses que hi va conèixer -i que alhora són part de la seva dissort- i és així que ella farà el pas de demanar-li un dels tres desitjos de què disposa. Realment, això aboca la pel·lícula a un final erràtic, en què canvia el ritme i la planificació, encadenant-s’hi tot de seqüències narratives, com si hi hagués pressa per a tractar-ho, sense disposar del temps que s’ha emprat en tot el relat anterior, i, francament, com si tampoc s’acabés de saber ben bé com acabar-ho. Però tant se val, perquè és precisament la llarga presentació, la recreació plaent en els contes, el que fa admirable “3.000 anys esperant-te” i queda gairebé com una anècdota com la resol George Miller.