David Verdaguer s’assembla a Eugenio a “Saben aquell”, de David Trueba

S’ha fet pública la foto de David Verdaguer caracteritzat d’Eugenio, al costat del director David Trueba, per a la pel·lícula d’aquest que s’està rodant i que pel que sembla es dirà “Saben aquell”.

Realment la semblança que l’actor català ha aconseguit amb el cantant i humorista és impressionant. I encara l’hem de veure parlant, movent-se i gesticulant com l’Eugenio (tot i que el gest amb la cigarreta ja ens en fa esperar el millor).

Segons la notícia que publica avui el diari ‘El Punt Avui’, Trueba roda ‘Saben aquell, una pel·lícula sobre l’humorista Eugenio, es basa en els primers anys de la carrera del còmic i, per tant, situada a la Barcelona dels anys 60 i 70 i la cinta parla “sobre l’humor i la supervivència”, segons Trueba. En David Trueba n’ha escrit el guió, a partir de l’daptació que l’Albert Espinosa ha fet de la novel·la de Gerard Jofra. I no es dirà “Saben aquel que diu”, com s’havia afirmat inicialment, sinó “Saben aquell”, una decisió que ells sabran a què respon, però que sembla desencertada, perquè la gent el que associem a Eugenio és l’expressió ‘el saben aquel que diu’, encara que parlés en castellà.

Del projecte ja en vaig parlar a l’apunt: David Verdaguer serà ‘Eugenio’, a “Saben aquel que diu”.