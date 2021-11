“Las cosas que decimos, las cosas que hacemos”, d’Emmanuel Mouret

Las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Títol original: Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait. Director i guionista: Emmanuel Mouret. Repartiment: Nils Schneider (Maxime), Camélia Jordana (Daphné), Vincent Macaigne (François), Émilire Dequenne (Louise), Jean-Baptiste Anoumon (Stéphane), Jenna Thiam (Sandra), Guillaume Gouix (Gaspard), Julia Piaton (Victoire), Louis-Do de Lencquesaing (el cineasta). Vista el 28.11.2021, en VOSE, a Movistar.

Sinopsi: Daphné, embarassada de tres mesos, és de vacances a pagès amb el seu company François. Ell ha d’estar fora uns dies per mor de la feina i així és que ella està sola per rebre en Maxime, el cosí de François que no coneixia, vol ser escriptor i s’ho està passant malament per raons sentimentals. Durants els quatre dies que esperen el retorn de François, la Daphné i en Maxime es van coneixent i comparteixen els relats cada cop més íntims de les seves respectives històries d’amor actuals i passades.

Impecable joc de nines russes, el guió va intercalant les històries d’amor, desig i possessió dels dos protagonistes, amb un to de comèdia encantadora, conduïda pels diàlegs incessants, de manera que una d’aquestes històries dóna peu a una altra, que en conté una altra… i això tan per a Daphné com per a Maxime. L’ombra de Rohmer és molt allargada!