S’acosta “Llobàs”, el nou film de Pau Calpe

Sinopsi: L’Adrià és un noi mut, amb fòbia als espais tancats i que té dificultats per mantenir l’atenció quan li parlen. Deambula de poble en poble amb el seu germà gran i, allà on va, rep insults, burles i pedrades. I les nits de lluna plena no pot dormir: sent l’olor de la sang i ronda pels carrers, furgant dins els galliners i devorant gallines de cru en cru.

Amb Josep Manel Casany, Jany Collado, Lola Coma, Enric Juezas; Lluna, Pol López, Dani Machancoses, León Martínez.