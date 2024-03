Altres veus: “Desconocidos” / “Sans jamais nous connaître” / “Estranei” / “All of us strangers”, d’Andrew Haigh

Multipremiada, “All of us strangers“, la nova pel·lícula d’Andrew Haigh, batejada amb tota mena de títols als diferents països (“Desconocidos” / “Sans jamais nous connaître” / “Estranei”…), ha cridat l’atenció d’ençà que es va presentar en públic el 31 d’agost de 2023 al Festival de Telluride.

Protagonitzada per dos actors irlandesos, el sòlid Andrew Scott i el també sensible i ja més que emergent Paul Mescal, ens explica que una nit, a la seva casa gairebé buida del Londres actual, l’Adam (Andrew Scott) té una trobada casual amb un misteriós veí, en Harry (Paul Mescal), que li capgira el ritme de la vida quotidiana. A mesura que va travant-se una relació entre ells dos, a l’Adam li preocupen els records del passat i torna a la seva ciutat natal i a la llar de la seva infantesa on els pares semblen estar vius, tal com ho estaven el dia de la seva mort, 30 anys abans.

Guió: Andrew Haigh, basat en la novel·la ‘Strangers’, de Taichi Yamada. Repartiment: Andrew Scott (Adam), Paul Mescal (Harry), Claire Foy (mare), Jamie Bell (pare).

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Articles publicats ran de la seva estrena a Catalunya:

Una fantasia romàntica elogiada i premiada, article informatiu del diari ‘El Punt Avui’: El cineasta britànic Andrew Haigh va col·leccionar nominacions, premis i crítiques elogioses amb “45 años“, protagonitzada per Charlotte Rampling. Amb el drama fantàstic “Desconocidos” , va pel camí d’aconseguir també molts reconeixements, tot i que ha quedat fora dels Oscar. Adam i Harry (Andrew Scott i Paul Mescal) són veïns i inicien una intensa història d’amor. A mesura que la relació avança, Adam comença a preocupar-se pel seu passat i, visita la casa on vivia de nen. Allà es troba amb els seus pares, que semblen tenir la mateixa edat que quan van morir, trenta anys enrere. Andrew Haigh ha escrit i dirigeix una història sobre la solitud i el poder de l’amor.

La passió solitària d’Andrew Scott i Paul Mescal a ‘Desconocidos’, crítica d’Eulàlia Iglesias, al diari ‘Ara’: Com en el seu segon llargmetratge, “Weekend” (2011), a “Desconocidos” (“All of us strangers”) Andrew Haigh explora com una trobada en principi casual i sexual entre dos desconeguts pot desembocar en un vincle d’intimat profund. (..) Haigh expandeix el punt de partida en una proposta que s’endinsa en una esfera sobrenatural sense abandonar el context del drama realista a la manera, salvant les distàncies, de la “Petite maman” (2021) de Céline Sciamma. (..) La convivència entre el món real i el fantasmagòric no sempre flueix com al film de Sciamma i algunes incongruències dificulten el compromís amb un film que ho aposta tot a la implicació emocional. Andrew Scott (el ‘hot priest’ de la sèrie ‘Fleabag’) es deixa la pell en fer palpable el desconsol feroç que corseca el seu personatge, mentre que Mescal clava el jove solitari seductor, tendre i perdut alhora. El film culmina amb una seqüència tan arriscada com coherent i colpidora que sap visualitzar, ara sí, la possibilitat d’un amor redemptor més enllà de la mort.

La vida són fantasmes, crítica de Nando Salvà a ‘El Periódico’: (..) Haigh inicialment permet que “Desconocidos” transiti pel terreny poètic i misteriós, però, de manera cada vegada més literal i òbviament sentimental, va cenyint aquest món claustrofòbic als contorns del trauma del seu protagonista. Per això, i malgrat que mentrestant ofereix escenes demolidores, la pel·lícula va diluint el seu impacte emocional mentre es dirigeix cap a una catarsi predictible i una resolució que més val oblidar, embolicada en tot moment de cert aire terapèutic.