Altres veus: “Davant teu”, de Hong Sang-soo

No ha tingut gens d’èxit a la taquilla, Davant teu, de Hong Sang-soo. En contraposició, hem d’agrair a la distribuïdora l’esforç que ha fet i fa per a dur-nos el cinema d’aquest immensament prolífic cineasta sud-coreà. En contrast, la crítica li para la deguda atenció i en celebra les seves qualitats. Fóra bo que no desaprofitéssim les oportunitats que se’ns presenten (S’estrena en VOSC “La novel·lista i la seva pel·lícula”, de Hong Sang-soo | “Introduction”, de Hong Sang-soo), tant en cines com a FilminCat. Vegem-ne algunes coses que les nostres crítiques han dit de Davant teu:

Crítica d’Eulàlia Iglesias al diari Ara: El meravellós homenatge de Hong Sang-soo a l’actriu com a dona madura. (..) Com el personatge que interpreta, Lee Hye-young és també una actriu de referència en la història del cinema coreà, a qui Hong ret homenatge regalant-li el paper protagonista d’aquesta petita joia. “Davant teu” converteix una dona madura i independent en el centre d’una història lluminosa, carregada de melangia però també de sensualitat (i, esclar, alcohol) (..) Per com es desplega l’argument, aquesta és l’obra de Hong més propera al melodrama. El director es manté fidel al seu estil autoral però hi introdueix elements propis d’aquest gènere com la pluja que condiciona el dinar dels personatges, per acabar oferint-nos a través de Sangok un dels seus films més vitals, un cant al carpe diem i al gaudi de les petites coses des de la serenor d’una dona que ha après a mirar el món davant seu.

Crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui: El paradís s’amaga davant nostre. (..) “Davant teu”, aquest bell capítol de “la comèdia humana” que el cineasta sud-coreà Hong Sang-soo va construint amb un film rere l’altre (..) Ella [l’actriu protagonista] explica al director [personatge] que una vegada, quan era molt jove, va desitjar morir, però que, de sobte, li va ser revelada la bellesa del món. Va saber veure allò que era “davant seu”. I és així que afirma: “El paradís s’amaga davant nostre.” Una pensa que, a través seu, Sang-soo fa una declaració estètica i existencial amb la idea que el cine ha d’acordar-se amb la vida: saber veure, saber viure (..)