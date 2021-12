“Popular/Mainstream”, de Gia Coppola

Popular. Títol original: Mainstream. Directora: Gia Coppola. Guió: Tom Stuat i Gia Coppola, basat en una història de Gia Coppola. Repartiment: Maya Hawke (Frankie), Andrew Garfield (Link), Nat Wolff (Jake), Jason Schwartzman (Mark Schwartz, el representant). Vista el dia 30.11.2021, en VOSE, a Filmin.

Sinopsi: Hollywood. La Frankie no segueix els estudis, edita vídeos gravats amb el mòbil i treballa de cambrera en un bar amb escenari. En Jake és el seu company cambrer i n’està enamorat. Un dia, mentre passa l’estona prop d’un centre comercial, La Frankie topa amb un individu excèntric i encantador que repon al nom de Link. El grava fent tota mena de moneries, en puja el vídeo a la xarxa i la cosa té un èxit de visites. Així és que la noia, en tornar-lo a trobar, li proposa de gravar un altre vídeo, en el qual en Link desferma tota la seva ràbia contra els mòbils i la dependència de la gent amb aquests ginys. Per a sortir-se’n, demanen ajuda a en Jake, que fa de guionista. I tant que se’n surten: esdevenen tot un fenomen. Tant, que aviat els surt un representant que els proposa guanyar calés.

Fa uns dies, en parlar de tick, tick…Boom!, vaig comentar que, pel que n’havia vist, semblava que Andrew Garfield hi havia caigut en l’excés histriònic: cosa de veure’n només retalls, fora del context de la pel·lícula. Filmin la té i això m’ha permès veure-la i constatar-hi que els excesos de l’actor formen part del guió i que Garfield està impecable en tots els registres que li demana el personatge, no estant-se de res.

Alguns qualifiquen la pel·lícula de “conte”, d’altres de “drama sociopoliític”. Francament, no em sembla important com se l’etiqueti. El cas és que tracta dels influents de la xarxa, sobretot dels influenciats, com tot es mou per interessos econòmics que fan miques les possibles intencions revolucionàries inicials i de la responsabilitat que, com a contrapartida arrosseguen aquests influents d’internet. Film, doncs, de bones intencions, ben interpretat, que no diu res que no s’hagi dit, però està molt bé que es digui.