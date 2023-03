Alguns rumors situen Laura Ferrés a Canes 2023

És concretament IonCinema qui ha situat l’òpera prima de la directora catalana Laura Ferrés, “La imatge permanent” en l’òrbita de Canes 2023, concretament en la possible programació de la Setmana de la Crítica.

Ferrés, que va debutar el 2015 amb el curt “A perro flaco“, al marc dels seus estudis a l’ESCAC, ja va participar en la Setmana de la Crítica l’any 2017 (guanyant-hi el premi Descoberta Leica Cine, -posteriorment guanyaria el Gaudí al Millor Curt i el Goya al Millor Curt Documental-), amb el seu segon curt “Els desheredats“, un retrat entre ficció i documental, divertit i humà: el del seu pare davant la pèrdua del seu negoci familiar, una companyia d’autobusos. Precisament ran d’aquella participació ‘cannoise’, Ferrés va veure com el seu projecte (ara fet realitat), “La imatge permanent” era admès al programa de la Setmana ‘Next Step‘.



Mitjançant el seu programa ‘Next Step’, la Setmana de la Crítica acompanya en el camí cap al llargmetratge els realitzadors de curts que han estat seleccionats en competició a la Setmana. ‘Next Step’ consisteix en un taller d’una setmana que té lloc a França al mes de desembre. Durant aquest taller, els cineastes tenen l’oportunitat de parlar del seu projecte de llarg amb experts internacionals i cosultors, per tal de rebre consells sobre el guió, de comprendre més la realitat del món del cinema, i de definir una adequada estratègia de desenvolupament del projecte. A més a més, el taller organitza trobades amb compositors per tal de sensibilitzar els realitzadors en la feina de la composició de música per a les pel·lícules.

Ferrés signa el guió de “La imatge permanent“, amb la col·laboració d’ Ulisses Porra i Carlos Vermut. Protagonitzada per les debutants María Luengo i Rosario Ortega, acompanyades per Claudia Fimia i Saraida Llamas, està rodada a la seva ciutat, el Prat de Llobregat, en català i amb alguns diàlegs en castellà, i ens parla de Carmen, una directora de càsting que s’enfronta a la missió de trobar una persona “normal” per participar en una campanya política. Durant la seva recerca, coneix l’Antònia, una venedora ambulant, amb qui comparteix molt més del que sembla. Cinquanta anys abans, l’Antònia, mare adolescent, va desaparèixer enmig de la nit, deixant enrere el seu nadó. Una trama que revela analogies entre passat i present. Una història sobre vides corrents en què irrompen l’absurditat i la malenconia. Un drama esquitxat d’humor sec, una comèdia depriment”, la defineix la directora.