Ràbia, de Sebastià Alzamora.

La ràbia és una malaltia que sembla que no té cura. Afecta als gossos i altres animals i es pot encomanar fàcilment, s’ha de tractat el més ràpidament possible. Però no vos enganyeu pel títol , ja que el gos protagonista no la pateix ni és cap gos assassí (tot el contrari per desgràcia). Potser l’autor utilitza la ràbia com a metàfora del que sent ell o el protagonista de la novel·la pel que estan fent en aquesta illa de Mallorca en nom d’un progrés que només beneficia uns quants, el vampirs dels turisme i de la construcció. I així ho descriu l’autor en ubicar aquest petita trama en una vila costanera prop de l’aeroport i dedicada quasi al cent per cent al negoci turístic (molts veure en ella a S’Arenal, entre Palma i Llucmajor). També la ràbia que sent el propietari de la cussa Taylor, enverinada sense cap motiu aparent i la ràbia que sent en descobrir al llarg de la trama el poc que ha fet a la seua vida com a escriptor.

Potser que el lector es quede amb una mica d’aquesta ràbia en arribar al final de la novel·la per la forma com acaba, gens tradicional per cert. Un final obert?