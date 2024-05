“Out of this World”, el nou projecte d’Albert Serra, ara amb Kristen Stewart

Informa Bernat Salvà, al diari ‘El Punt Avui‘: Kristen Stewart protagonitzarà la nova pel·lícula d’Albert Serra. I Aniol Costa-Pau, al diari ‘Ara‘ diu que Kristen Stewart podria protagonitzar la nova pel·lícula d’Albert Serra.

L’actriu nord-americana Kristen Stewart, coneguda per la saga “Crepuscle”, però també per films amb un perfil més d’autor com “Sangre en los labios” o ” Viaje a Sils Maria”, protagonitzarà la propera pel·lícula d’Albert Serra, “Out of this world”, segons informa la publicació en línia anglosaxona sobre cinema independent The Film Stage, escriu Salvà, que remarca: [La pel·lícula] està protagonitzada per una delegació nord-americana que viatja a Rússia en plena guerra d’Ucraïna per intentar trobar una solució a un conflicte econòmic relacionat amb les sancions. “Out of this world” explora l’eterna rivalitat entre Rússia i els Estats Units”, afegeix The Film Stage.

Kristen Stewart podria protagonitzar la nova pel·lícula d’Albert Serra, “Out of this world”, que està previst que s’estreni el 2025, enceta l’article Costa-Pau, en el qual s’explica: La famosa actriu, que després del fenomen juvenil de la saga de vampirs “Crepuscle” de fa més de deu anys, s’ha consolidat de ple dins el circuit del cinema d’autor. Ho ha avançat Film und Medienstiftung NRW, la fundació alemanya que dona suport a projectes cinematogràfics. Seria la primera vegada que el cineasta banyolí, que ja ha treballat amb intèrprets francesos de renom com Benoît Magimel i Jean-Pierre Léaud, rodi amb una estrella nord-americana. (..) Serra, que en els pròxims mesos té previst estrenar el documental sobre la tauromàquia “Tardes de soledad” ,ja va avançar a l’ARA que tenia la intenció de treballar amb actors de Hollywood de primer nivell en el seu pròxim projecte i Stewart podria ser el primer nom confirmat, a l’espera d’alguna sorpresa interessant en el repartiment masculí (..).